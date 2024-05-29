'En İyi E-Ticaret Deneyimi Yaşatan Kargo Şirketi' ödülü sahibini buldu

Aras Kargo, bu yıl altıncısı gerçekleştirilen ve 'E-Ticaretin En İyileri'nin belirlendiği ECHO Awards'ta, Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning işbirliğiyle, kargo kategorisinde bir kez daha ödül aldı.

"Teknoloji ihraç eden dinamik bir yapı inşa ettik"

Aras Kargo İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Selda Özacar, e-ticaret ekosisteminde, teslimat ve iade noktasında kargo sektörünün önemli rol üstlendiğini aktararak, "Biz de son yıllarda değişen tüketici beklentilerini karşılamak için hizmetlerimizi ileri taşımak üzere önemli yapısal ve teknolojik yatırımlar gerçekleştirdik. Büyük verinin yapay zeka ile işlenmesine ve bu sayede kişiselleştirilmiş hizmetler vermeye odaklandık. Ülkemizin dört bir yanına ulaşmakla kalmayarak yurt dışına açılıp teknoloji ihraç eden çok dinamik bir yapı inşa ettik." açıklamalarında bulundu.

E-ticaretin en önemli bileşenlerinden birinin teslimat sürecinde esneklik ve kişiselleştirme olduğuna dikkati çeken Özacar bu doğrultuda, kargo teslimatlarını zaman ve mekandan bağımsız esnek bir modele taşımak için yeni ürünlere yatırımlar yapmaya devam ettiklerini aktardı.