En iyi fikirler 'Ülker Dankek' için yarışacak

Yarışmaya başvurular 9 Ocak-9 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrencilerin iş hayatının bir provasını yapacakları, takım haline üretme, yenilikçi fikir geliştirme, projeyi detaylarıyla planlama ve sunum teknikleri konularında tecrübe kazanacakları yarışmada başvurular, bizzkampus.com adresinden yapılacak. Yarışmada, takımların proje hazırlık aşamalarını tamamlanmasının ardından dereceye giren ilk 50 takım seçilecek. Bu sayı final aşaması için 10’a inecek.

bizz@ kampüs’te dereceye girenler ise 10-11 Mayıs 2023’te yapılacak olan final organizasyonuyla belirlenecek. Yarışmada, ilk 3 sırayı elde edenler uzun dönem staj imkânı sunulacak. Ayrıca birinciye 50 bin TL, ikinciye 42 bin 500 TL ve üçüncüye 35 bin TL olmak üzere toplam 127 bin 500 TL para ödülü verilecek. bizz@kampüs’e bugüne kadar 10 binden fazla takımdan 40 binden fazla kişinin katıldığını söyleyen Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, “Yarışmacılarımız her yıl farklı bir Ülker ürünü özelinde, yenilikçi pazarlama fikirlerini bizlerle paylaşıyorlar ve uzman isimlerden mentorluk desteği alıyorlar. bizz@kampüs ile iş hayatına atılmadan önce gençler için benzersiz bir deneyim ortamı sunuyoruz. Son yarışmamıza 169 farklı üniversiteden, 286 farklı bölümden başvuru olmuştu. Yeni dönemde de yine heyecan dolu bir süreç yaşanacak ve yarışmacılarımız Ülker Dankek için proje geliştirecek” dedi.