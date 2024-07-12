ENDA Enerji Holding, bu yıl bitmeden halka arzı hedefliyor
2024 bitmeden yaklaşık yüzde 20 sermaye artırımıyla halka arz olmayı hedeflediklerini söyleyen ENDA Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, “Şu anda hiç borcumuz yok nakit fazlası veriyoruz” dedi. Tuncay, toplanan kaynağın şirkete değer katacak projelerde kullanacağını belirterek tek isteklerinin büyümek olduğunu vurguladı.
Özlem SARSIN
Halka arz çalışmalarını sürdüren ENDA Enerji Holding, 2024 yılı bitmeden yaklaşık yüzde 20 oranında sermaye artırımı ile halka arz olmayı hedefliyor. Halka arz çalışmaları konusunda açıklama yapan ENDA Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, “Halka açılıyorsak topladığımız paraları büyümede kullanalım istiyoruz. Ne ortak satışı olsun ne başka bir yere yönlendir ne borçlarımızı kapatalım.
Bizim şu anda hiç borcumuz yok nakit fazlası veriyoruz” dedi. Tek isteklerinin büyümek olduğunu vurgulayan Genel Müdür Metin Tuncay, “Şirket, halktan topladığı kaynağı yine şirkete değer katacak projelerde kullanacak. Bu anlamda halka açılacak diğer şirketlerden de kendimizi daha farklı görüyoruz. Ne zaman halka açılırsak açılalım şirketimiz değerini bulacak. Hedefimiz bu yıl bitmeden halka arz olmak” diye konuştu.
"Dengeli adımlarla büyümek istiyoruz"
ENDA Enerji Holding’in 2030 yılında elektrik üretim firmaları arasında 500 MW kurulu kapasitesi ile ilk 20 arasında yer almasını hedeflediklerini de belirten Tuncay, “ ENDA’nın güçlü bir ortaklık ve sermaye yapısı var. 1993 yılında Egeli 100 iş insanının bir araya gelerek kurduğu ENDA, bugün 500‘ü aşkın ortağı ile elektrik üretimi yapıyor. 5’i rüzgâr, 4’ü HES ve 1’i jeotermal olmak üzere 180 megawatt kurulu güçle faaliyetini sürdürüyor.
Hedefimiz cari açığı indirecek tarzda yenilenebilir enerji sektöründe dengeli adımlarla büyümek. Kaliteli, sürdürülebilir projeler yapmayı hedefliyoruz. 3 bölgede faaliyet gösteriyoruz. Bu tesislerde yaklaşık senede 500 milyon kilowattsaat elektrik üretimi yapılıyor. Üretimimizin yarısı hidroelektrik yarısı rüzgâr biraz da jeotermal tesislerde gerçekleşiyor.
49 yıllık lisans sözleşmemiz var. Türkiye’nin en büyük 100 elektrik üretim şirketi içinde şu an 69. sıradayız. Yenilenebilir enerji firmalarının içinde 46. sıradayız. 2030 yılında 180 MW kurulu gücü 500 MW kurulu güce çıkarmak ve 2030 yılında ilk 20 şirket arasında olmayı hedefliyoruz. Geniş tabana yayılmış, ortaklık ve sermaye yapısı güçlü, sanayi kuruluşlarından oluşan bir ortaklık yapısına sahibiz. ENDA’nın kendini çok rahat geliştirebilecek bir yapısı var” diye konuştu.
Yurt dışı pazarlara açılacak
ENDA’nın SPK’ya tabi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Tuncay, yurt dışı piyasalara da açılmayı hedeflediklerini söyleyerek ilk etapta RES ve GES üzerinden çalışmalar yapmayı planladıklarını vurguladı. Tuncay, Türkiye’de GES konusunda da çalışmalar yaptıklarını ve süreçlerin devam ettiğini ifade etti.
Türkiye’nin enerji karnesi hakkında bilgiler de veren Metin Tuncay, “Ülkemizin 2022'de 100 milyar dolara yakın bir enerji faturası vardı. Son dönemde 2023’te yakıt fiyatlarındaki gerilemeye paralel maliyetlerin aşağı düşmesi ile faturamız 70 milyar dolara indi ama yine de çok büyük bir miktar. Bunu azaltmaya çalışıyoruz. Biz de ENDA olarak bu mücadelede destek vermeye çalışıyoruz. Elektrik ve enerji sektörünün, iklim değişikliği ve sera gazı salınımında payı büyük. Yine cari açığa da etkisi çok fazla” dedi.
“Finansmana erişimde yatırımcının önü açılmalı”
Haziran itibarıyla Türkiye’de kurulu gücün 110 bin megawatt’a ulaştığını belirten ENDA Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, sektördeki avantaj ve dezavantajlardan şöyle bahsetti: “Kurulu gücün yüzde 57'si yenilenebilir santraller, yüzde 43'ü de fosil yakıtlardan oluşuyor. Hedef, fosili yüzde 30’ların altına çekmek. Rüzgâr ve güneş kapasitesi artıyor. Önümüzdeki dönem, rüzgârın ve güneşin yılı olacak. Türkiye’nin elektrik piyasasında dışardan yatırımcı talep potansiyeli var. Yenilenebilir kaynak potansiyelimiz var.
Ciddi yatırım yapılacak yerler var. Teknolojik gelişim yerli üretim potansiyelinde güçlü diyebiliriz. İzmir'de bu alanda imalat yapan firmalar artıyor. Zayıf yönlerimiz de var. Fosil yakıta bağlıyız. TEİAŞ’ın şebeke kapasitesi kısıtları var, iyileştirilmesi lazım. Özel sektörün borçluluk oranı çok fazla. Mevzuatları dikkatli yapmak lazım. Finansmana erişimde düzene girmeli, yatırımcının önü açılmalı" dedi.