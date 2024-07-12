ENDA Enerji Holding, bu yıl bitmeden halka arzı hedefliyor

Özlem SARSIN

Halka arz çalışmaları­nı sürdüren ENDA Enerji Holding, 2024 yılı bitmeden yaklaşık yüz­de 20 oranında sermaye artı­rımı ile halka arz olmayı he­defliyor. Halka arz çalışmala­rı konusunda açıklama yapan ENDA Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, “Hal­ka açılıyorsak topladığımız paraları büyümede kullanalım istiyoruz. Ne ortak satışı olsun ne başka bir yere yönlendir ne borçlarımızı kapatalım.

Bizim şu anda hiç borcumuz yok na­kit fazlası veriyoruz” dedi. Tek isteklerinin büyümek olduğu­nu vurgulayan Genel Müdür Metin Tuncay, “Şirket, halktan topladığı kaynağı yine şirkete değer katacak projelerde kulla­nacak. Bu anlamda halka açıla­cak diğer şirketlerden de ken­dimizi daha farklı görüyoruz. Ne zaman halka açılırsak açı­lalım şirketimiz değerini bula­cak. Hedefimiz bu yıl bitmeden halka arz olmak” diye konuştu.

"Dengeli adımlarla büyümek istiyoruz"

ENDA Enerji Holding’in 2030 yılında elektrik üretim firmaları arasında 500 MW ku­rulu kapasitesi ile ilk 20 ara­sında yer almasını hedefle­diklerini de belirten Tuncay, “ ENDA’nın güçlü bir ortaklık ve sermaye yapısı var. 1993 yı­lında Egeli 100 iş insanının bir araya gelerek kurduğu EN­DA, bugün 500‘ü aşkın orta­ğı ile elektrik üretimi yapıyor. 5’i rüzgâr, 4’ü HES ve 1’i jeoter­mal olmak üzere 180 megawatt kurulu güçle faaliyetini sür­dürüyor.

Hedefimiz cari açı­ğı indirecek tarzda yenilene­bilir enerji sektöründe denge­li adımlarla büyümek. Kaliteli, sürdürülebilir projeler yapma­yı hedefliyoruz. 3 bölgede faa­liyet gösteriyoruz. Bu tesisler­de yaklaşık senede 500 milyon kilowattsaat elektrik üretimi yapılıyor. Üretimimizin yarısı hidroelektrik yarısı rüzgâr biraz da jeotermal tesislerde gerçekleşiyor.

49 yıllık lisans sözleşmemiz var. Türkiye’nin en büyük 100 elektrik üretim şirketi içinde şu an 69. sıra­dayız. Yenilenebilir enerji fir­malarının içinde 46. sıradayız. 2030 yılında 180 MW kurulu gücü 500 MW kurulu güce çı­karmak ve 2030 yılında ilk 20 şirket arasında olmayı hedefli­yoruz. Geniş tabana yayılmış, ortaklık ve sermaye yapısı güç­lü, sanayi kuruluşlarından olu­şan bir ortaklık yapısına sahi­biz. ENDA’nın kendini çok ra­hat geliştirebilecek bir yapısı var” diye konuştu.

Yurt dışı pazarlara açılacak

ENDA’nın SPK’ya tabi ola­rak faaliyetlerini sürdürdüğü­nü belirten Tuncay, yurt dışı piyasalara da açılmayı hedef­lediklerini söyleyerek ilk etap­ta RES ve GES üzerinden çalış­malar yapmayı planladıklarını vurguladı. Tuncay, Türkiye’de GES konusunda da çalışmalar yaptıklarını ve süreçlerin de­vam ettiğini ifade etti.

Türkiye’nin enerji karnesi hakkında bilgiler de veren Me­tin Tuncay, “Ülkemizin 2022'de 100 milyar dolara yakın bir enerji faturası vardı. Son dö­nemde 2023’te yakıt fiyatların­daki gerilemeye paralel mali­yetlerin aşağı düşmesi ile fatu­ramız 70 milyar dolara indi ama yine de çok büyük bir miktar. Bunu azaltmaya çalışıyoruz. Biz de ENDA olarak bu mücadele­de destek vermeye çalışıyoruz. Elektrik ve enerji sektörünün, iklim değişikliği ve sera gazı sa­lınımında payı büyük. Yine cari açığa da etkisi çok fazla” dedi.

“Finansmana erişimde yatırımcının önü açılmalı”

Haziran itibarıyla Türkiye’de kurulu gücün 110 bin megawatt’a ulaştığını belirten ENDA Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, sektördeki avantaj ve dezavantajlardan şöyle bahsetti: “Kurulu gücün yüzde 57'si yenilenebilir santraller, yüzde 43'ü de fosil yakıtlardan oluşuyor. Hedef, fosili yüzde 30’ların altına çekmek. Rüzgâr ve güneş kapasitesi artıyor. Önümüzdeki dönem, rüzgârın ve güneşin yılı olacak. Türkiye’nin elektrik piyasasında dışardan yatırımcı talep potansiyeli var. Yenilenebilir kaynak potansiyelimiz var.

Ciddi yatırım yapılacak yerler var. Teknolojik gelişim yerli üretim potansiyelinde güçlü diyebiliriz. İzmir'de bu alanda imalat yapan firmalar artıyor. Zayıf yönlerimiz de var. Fosil yakıta bağlıyız. TEİAŞ’ın şebeke kapasitesi kısıtları var, iyileştirilmesi lazım. Özel sektörün borçluluk oranı çok fazla. Mevzuatları dikkatli yapmak lazım. Finansmana erişimde düzene girmeli, yatırımcının önü açılmalı" dedi.