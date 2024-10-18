Enderpen, Avrupa pazarında büyümeye devam edecek

Güneş D. SOYLU

Ülkele­rin iklimine, tüketici ihtiyaçları­na, zevklerine göre ürün çeşitliliği değişkenlik göstermektedir. Sıcak iklimlerde UV ışınlarına dayanık­lı formülü ile 60’lık ve 70’lik ürün tercih edilirken soğuk iklimler­de 80’lik, yalıtım katsayısı yüksek ürünler tercih edilmektedir.

AR-GE bölümümüz, iklimlere, pazar farklılıklarına, müşteri tercihle­rine göre renk desen ve tasarım seçenekleriyle spesifik ürünler geliştirmeye devam etmektedir. İnsan kaynaklarımızı teknolojik gelişmelere, dijital dönüşümle­re hazır hale getirmek, sürekli ye­nilenmek, değişmek ve gelişmek bununla beraber kaliteyi yükselt­mek ve kalitede sınır tanımamak firma politikalarımız arasında. Bu politikamız büyüme hedefle­rimize destek olup bizi yeni hedef­lere yöneltiyor.

Böylelikle kalite­mizle beraber firmamız da sürekli üst noktalara taşınıyor” dedi. Her türden tüketicinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 60’lık 70’lik 80’lik ve sürme PVC kapı pencere sistemleri profilleri ürettiklerini vurgulayan Bülent Ercan, “Türki­ye’nin yedi bölgesinde bölge mü­dürlüklerimizle bayilerimize yapı sektörüne ürün pazarlama hizme­ti sunuyoruz. Türkiye’de 237 nok­tada bayi ağımız bulunmakta yurt dışında ise 53 noktaya ihracat yap­maktayız” ifadelerini kullandı.

Üretimin yüzde 70’i ihracat

Bülent Ercan, “Yıllık 24 bin ton üretimimizin yüzde 30 yurt içi, yüzde 70’ini yurt dışı pazarlarına ihraç ediyoruz. Başta Ortadoğu ol­mak üzere Afrika, Hindistan, Bal­kan ülkeleri ihracat yaptığımız ül­keler arasındadır. Enderpen, Av­rupa pazarlarında yapılanmasına hızla devam etmektedir. Hedefimiz yüzde 80 ihracat rakamlarına ulaş­mak ve global pazarlara açılmaktır. Satış kapasitemizle yerel ve evren­sel pazarlarda ilerleme ve büyüme­yi sürdürüyoruz” diye konuştu.