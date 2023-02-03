Endüstriyel üreticiler, gaz arıtma sistemleriyle sürdürülebilir dünya inşa ediyor

Kentleşme ve endüstriyel üretimin hızla artmasıyla birlikte hava kirliliği oranı gün geçtikçe yükselirken, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok sanayi üreticisinin havaya saldığı zararlı gazlar küresel ısınmayı olumsuz etkiliyor. Yalnızca insan sağlığına zarar vermekle kalmıyor, aynı zamanda iklim değişikliğini de tetikliyor. Fabrikaların üretim süreçlerindeki zararlı gaz salımının önüne geçmek adına geliştirilen gaz arıtma sistemleri ise iş dünyasının sürdürülebilir bir dünya yaratmak için odak noktasına yerleşiyor. Yerli üretici Teknik Plastik, gaz arıtıcı sistemleri başta olmak üzere endüstriyel ürünleriyle hem şirketlerin iş süreçlerine verimlilik katıyor, hem de üretimlerini sürdürülebilirlik ışığında dönüştürmelerini destekliyor.

“Tek başına zararlı görünmeyen kirleticiler, atmosferdeki reaksiyonlarla tehdite dönüşüyor”

Konuyla ilgili açıklama yapan Teknik Plastik Kurucusu Tekin Uygur, “Günümüzde birçok sektörden üretici, atmosferdeki ısının hapsedilmesiyle birlikte küresel ısınmaya yol açan zararlı gazların havaya salınmasında aktif bir rol oynuyor. Sanayi tesislerinin sürekli faaliyetleri sonucu ortaya çıkan gazlar, kesintisiz şekilde havaya karışıyor ve dünyada telafi edilmesi zor hasarlar bırakıyor. Çünkü işletmelerin yaydığı amonyak gibi bazı kirleticiler tek başına zararlı bir madde gibi görünmese de atmosfere yayıldığı anda reaksiyonlarla zararlı maddelere dönüşebiliyor. Bu da gezegenimiz için büyük bir tehdit oluşturuyor” dedi.

Kimyasal kirleticileri azaltırken, havayı nemlendiriyor

“Şirketlerin bu aşamada yapması gerekenlerin başında, zararlı maddeleri çıkış noktasında absorbe ederek atmosfere yayılmasını önlemek bulunurken, biz de geliştirdiğimiz Sağlık Bakanlığı PE Plaka Uygunluk Raporu’na sahip, yönergelere uygun ölçümler kullanarak ürettiğimiz gaz arıtma sistemleriyle bu sorunu ortadan kaldırıyoruz. Birden çok gaz bileşiğini gidererek temizlenen gazın havaya salınmasını sağlıyoruz” diyen Tekin Uygur, birden çok gaz bileşiğinin kesin olarak giderilmesini sağlayan gaz arıtma sistemlerinin, hem şirketlere hem de dünyaya birçok konuda yararı olduğunu belirtti.

Teknik Plastik Kurucusu Tekin Uygur, sistemlerini şöyle anlattı: “Gaz arıtma sistemleri farklı kimyasal reaksiyonları aynı anda gerçekleştiriyor. Havadaki zararlı ve kimyasal kokulu gazları, tekrar sirküle edilen gaz yıkama solüsyonları ile ayrı hazneleri olan tek bir gaz arıtma ünitesinde, tek veya çoklu kademede gideriyor. Çok kademeli veya dikey/yatay şekilde kurulabilen gaz sistemleri bu sayede tüm kimyasal kirleticilerin azaltılmasına kapı aralıyor ve havayı nemlendiriyor. Koku ve asit buharını gideriyor. Böylece havaya temiz gaz salınırken, duman oranı da düşüyor. Sanayide üretim kaynaklı açığa çıkan asidik ve alkali gazların arıtılmasıyla birlikte enerji tüketimi de azaltılarak verimlilik elde edilirken, daha yaşanabilir bir dünyanın inşa edilmesine de katkıda bulunuluyor.”

Zararlı kimyasalları yok ediyor

Gaz arıtma sistemlerinin farklı bir kolu olan kuru gaz arıtma ünitesi ile de aktif karbon aracılığıyla giderim sağlandığının altını çizen Tekin Uygur, şu bilgileri paylaştı: “Bu tür, daha çok suda çözünemeyen organik gazların giderimi için uygundur. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tasarladığımız bu sistemde aktif karbon kullanılan sistemler tercih ediliyor. Kuru gaz arıtma sisteminde birçok farklı gaz aynı kulede tutulabiliyor. Havadaki zararlı ve kimyasal kokulu gazlar, kuru arıtma ünitesinden içeri giriyor ve aktif karbonun tutuculuk özelliği sayesinde kokusuz, arıtılmış gaz, baca çıkışından atmosfere salınıyor.”

Birçok sektörden şirketin operasyonel süreçlerini kolaylaştırmaları için farklı alanlarda da hizmet verdiklerine dikkat çeken Tekin Uygur, “Kocaeli’deki tesisimizde plastik levhadan kimyasallara, dayanıklı stok tanklarından özel tanklara, geniş bir yelpazede üretim yapıyoruz. Endüstriyel plastik ve asit fan üretimi alanlarında da faaliyet gösteriyoruz. Zararlı kimyasalların ve asitli maddelerin kullanıldığı endüstriyel alanlarda oluşan gazların emilimlerinde sorunsuz şekilde kullanılan ürünlerimizi 20 yıllık tecrübemizle üretiyoruz. Önce müşterilerimizin ihtiyaçlarını değerlendiriyor, ardından deneyimli mühendis ekiplerimizle projeler geliştiriyoruz. IS0 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemleri Belgesi’ni almaya hak kazanmanın ötesinde imza attığımız başarılar ve kurumsal referanslarımızla birlikte sektörümüzde lider olarak konumlanıyoruz. Doğayı korumaya dair üstlendiğimiz sorumluluk ve müşterilerimize en kaliteli çözümü sunmak için hizmetlerimizi sürekli gelişiyoruz” dedi.