Endüstriyel yatırımların çözüm ortağı olarak büyüyor

Makina Yüksek Mühendisi Hüseyin Vatansever ve Makina Mühendisi Nursel Vatansever tarafından 1993 yılında temelleri atılan EMA Şirketler Grubu, endüstriyel yatırımların proje tasarımlarından başlayarak anahtar teslimine kadar tüm süreçlerini yönetiyor. Ema Şirketler Grubu Teknik İşler Koordinatörü Yüksek Mimar Kardelen Vatansever Gökgöz, endüstriyel mimari, inşaat, mekanik ve elektrik projelerini doğru partner firmalar ile tasarlayıp, taahhüt hizmetlerini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Temel olarak enerji, endüstri, makina ve inşaat sektörlerindeki faaliyetlerimizi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri çerçevesinde sürdürüyoruz. Günümüzde artık daha fazla talep gören, gelişen ve önü açık olan yenilenebilir enerji sektöründe de varız. Üstlendiğimiz projelerimizde yer alan GES sistemlerinin de kurulumlarını işinde uzman partner firmalarımızla gerçekleştiriyoruz” dedi. Kardelen Vatansever Gökgöz, çevre duyarlılığını maliyet unsuru olarak değil, rekabetçi kurumsal yapının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini vurguladı. Gökgöz; çevreci, enerji tasarrufunu ve minimum enerji kullanımını dikkate alan, üstün teknolojik niteliklere sahip, en kaliteli ürün ve hizmetleri sunmayı ve bu sayede sanayici için enerji yönetimi anlamında sürdürülebilir sistemler kurmayı ilke edindiklerini ifade etti.

“Yabancı yatırımcı için yoğun çaba sarf ediyoruz”

2023 yılının yeni yatırımlar açısından kısır bir yıl olarak geçtiğini ifade eden Gökgöz, değerlendirmesini şöyle paylaştı: “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlar, seçim gibi etkenler yatırımcıların temkinli davranmasına yol açtı. EMA Grup olarak üstlendiğimiz projelerimize devam ettik. 2024 yılının daha iyi geçmesini umut ediyoruz. Özellikle yabancı yatırımcıyı Türkiye’ye çekmek ve onlara yön vermek açısından yoğun çaba sarf ediyoruz. Yurt dışı fuarlarda da bu yönde çalışmalarımız oluyor ve olmaya da devam edecek. Ülkemizin yabancı yatırıma her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. "