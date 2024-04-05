Enerjisa Enerji'den 2023'te 15,7 milyar liralık yatırım

Enerjisa Enerji, finansal ve operasyonel sonuçlarını olağan genel kurul toplantısında açıkladı. Söz konusu toplantıda geçen yılın önemli ve kritik olaylarının yanı sıra finansal sonuçlar ile stratejinin öne çıktığı kaydedildi.

Deprem felaketleri başta olmak üzere global ölçekte makroekonomik ve politik belirsizliklerin getirdiği sorunlar, tüm dünya için iklim krizinin etkileri ve bölgesel savaşlar gibi çeşitli faktörlerin ekonomik ve sosyal yapıda derin etkiler yarattığının altının çizildiği toplantıda, şirketin 2023'e ait finansal, stratejik ve operasyonel faaliyet sonuçları yatırımcılar ile paylaşıldı.

Enerjisa Enerji'nin yaşanan felaketler karşısında güçlü finansal yapısının ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Enerjisa Enerji, 2023'te Türkiye ve dünya gündemini etkileyen krizlere rağmen hem finansal olarak hem de toplumsal sorumluluk anlamında da bu zorluklar karşısında ayakta kalmayı başaran ve 'gönüllerden pay alan' bir şirket olarak öne çıkıyor. Şirketin sürdürülebilir büyüme stratejileri ve etkili risk yönetimi, finansal stabilitenin korunmasına katkıda bulunarak ekonomik dalgalanmaların etkilerini en aza indirirken, yatırımcılarına güven veriyor."

Yatırım miktarı arttı

Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, "Enerjisa Enerji olarak saha çalışmalarımızı odağımıza insanımızı alarak her gün aynı ciddiyetle gerçekleştiriyoruz. Dağıtım sektöründeki faaliyetlerimize ek olarak, müşteri odaklı çözümlerimiz ve Eşarj gibi yeni nesil projelere olan yatırımlarımızı söz verdiğimizin ötesinde gerçekleştirdik. Bölgenin ve Türkiye’nin enerjisi olarak deprem sonrası büyük ölçekli altyapı yıkımlarını onarmak ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli ve hızla artan yatırım hamlesi başlattık. 2023 boyunca geçen yıla kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla olan 15,7 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik." değerlendirmesinde bulundu.