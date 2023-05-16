Enfabal, 2023’te yüzde 60 büyüme hedefliyor

Birçok markanın ana tedarikçisi olan Enfabal; Altın Bal, Kafkas, ENC Marmaris Balı, Apa Bal, ENC Bal Kaşığı, ENC Bal Petek, Enc birtat ve Ankara Bal Evi markalarıyla çam balı ve süzme çiçek balı dolumu gerçekleştiriyor.

2022 yılında 350 milyon TL’lik satış gerçekleştirdiklerini belirten Enfabal Genel Müdürü Mustafa Ençetin, “Ülkemizde yaşanan orman yangınları ve küresel iklim değişiklikleri sektörümüzü etkilese de markamız adına yılın başında planladığımız büyüme oranlarını yakalamayı başardık. Son 3 yılda balın içerisinde bulunduğu bağışıklık güçlendirici ürünler sıklıkla tüketilmeye başladı, dolayısıyla bu durum satışlara da yansıdı. Ankara Mamak’ta bulunan 75 bin metrekarelik üretim tesisimizde günlük 200 ton kapasite ile üretim gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki hedefimiz yakaladığımız ivmeyi yapacağımız doğru yatırımları markamızı üst yukarılara çıkarmak olacak. Bal, yüzde yüz yerli bir üründür. 2023 yerli malına sahip çıktığımız bir yıl olacak ve orman yangınlarının yarası bu yıl sarılacak” açıklamasında bulundu.

Hedefleri yıl sonunda 250 kişiye istihdam sağlamak

Son 7 yılın bal sektöründe ihracat şampiyonu olduklarını belirten Ençetin, “2022 ihracat pazarında geçmiş olduğumuz yıla göre müşteri portföyümüzü artırarak yüzde 35’lik artış gösterdik. ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, İsrail ve İtalya başta olmak üzere 35 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yeni dönemde İspanya pazarı önceliğimiz olacak. Yaptığımız yatırımlar istihdam oranımızı da artıracaktır. Şu anda 140 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yıl sonunda bu rakamın 250’e ulaşacağını düşünüyoruz ”dedi.