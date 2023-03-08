Enka'dan dev imza: 1.32 milyar euroluk proje başlıyor

Enka İnşaat'ın Bechtel Infrastructure Holdings ile eşit paya sahip olduğu Bechtel Enka UK, Kuzey Makedonya'da otoyol inşaatına ilişkin 1.32 milyar euro tutarlı proje için anlaşma imzaladı.

109 kilometrelik proje

Enka'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Kuzey Makedonya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı ile imzalanan anlaşma kapsamında 109 kilometrelik otoyol projesi 2027 sonunda tamamlanacak.

Enka hisselerinde son durum

Enka hisseleri saat 14.56'da %3.4 primle 34.06 liradan işlem görüyor. BIST-100 endeksi ise %0.3 ekside.