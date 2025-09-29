Enpara.com, Enpara Bank’a devredildi: “İşlemler sorunsuz ilerliyor”

2012 yılından bu yana QNB Bank A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Enpara.com, QNB Group çatısı altında kurulan Enpara Bank A.Ş.’ye devredildi. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde 28 Ağustos 2025’te tamamlanan kısmi bölünme işlemi sonrası, 8,3 milyon müşterinin yeni bankaya aktarımı 27 Eylül’de sorunsuz şekilde gerçekleştirildi.

Son günlerde bazı medya organlarında ve sosyal platformlarda “müşterilerin EFT ve SWIFT işlemlerinde sorun yaşadığı” yönünde çıkan haberler üzerine Enpara tarafından yapılan açıklamada, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

“EFT ve SWIFT işlemlerinde sorun yok”

Enpara, 24 Temmuz 2025’ten itibaren SMS, mobil bildirim ve internet şube ekranları üzerinden müşterilerin düzenli olarak bilgilendirildiğini hatırlattı. Açıklamada, EFT ve SWIFT işlemlerinde aksaklık olmadığı, sorun yaşadığını bildiren müşterilerin işlemlerinin FAST limiti (100 bin TL altı) dahilinde olduğu belirtildi. FAST işlemlerinin devir kapsamına girmediği ve bu bilginin önceden duyurulduğu ifade edildi.

Kart ve hizmetlerde değişiklik yok

Devirle birlikte banka kodu değiştiği için IBAN’ların zorunlu olarak güncellendiği hatırlatıldı. Ancak;

*EFT, havale, FAST ve fatura ödemelerinin ömür boyu ücretsiz kalacağı,

*Encard, kredi kartı ve sanal kartların mevcut numaralarla ve aidatsız kullanılmaya devam edileceği,

*Eski hesap hareketleri ve dekontların Enpara Bank Cep Şubesi’nden erişilebileceği, ihtiyaç halinde ıslak imzalı belgelerin Enpara Çözüm Merkezi’nden alınabileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, “Enpara.com’un Enpara Bank’a devir süreciyle ilgili yanlış bilgilerin düzeltilmesi konusunda kamuoyunun hassasiyetini bekliyoruz” ifadesine yer verildi.