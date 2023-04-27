ENTON Beton, GES’te kurulu gücünü artıracak

Ayşe KAYTAN UÇAK

Türkiye’nin enerji dağıtımındaki beton direk ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayan Enton Beton, beton direk üretiminin yanı sıra güneş enerjisi yatırımlarıyla büyümesini hızlandırıyor.

Sahaya ve çatıya kurduğu GES’ler ile yıllık 5 milyon kilovat/saat elektrik üreten şirket, 3 megavat olan kurulu gücünü 2023 yılında 4,5 megavata çıkaracak. Enton Beton Genel Müdürü Kerem Toparlar, tüm üretim faaliyetlerini sürdürülebilirlik odaklı yürüttüklerini belirterek, bu amaçla güneş enerjisi yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini aktardı.

Çatıdaki ve sahadaki kurulu güçlerini yakın zamanda 4,5 megavata çıkaracaklarını söyleyen Toparlar, aynı zamanda sahaya kurmayı planladıkları 10 megavatlık güneş enerji santrali ve 10 megavatlık enerji depolama tesisi için de EPDK’ya başvuruda bulunduklarını belirtti.

Enton’un beton enerji mamullerinin üretiminin dışında enerji sektöründeki bir diğer faaliyet alanının ise güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi olduğunu ifade eden Toparlar, “Güneş Enerji Santrali (GES) kuran Eskişehir’in ilk, Türkiye’nin ise 9’uncu şirketiyiz. Tepebaşı ilçesi Nemli Mahallesi sınırları içerisinde bulunan sahaya 3 ayrı GES kurduk.

Fabrikamızın enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla çatısına 535 kWp gücünde bir güneş enerji santrali kurarak devreye aldık. Yine bu yıl içerisinde yatırımı planladığımız ek binamızın çatısına da 960 kWp gücünde güneş enerji santrali kuracağız.

OSB’deki toplam kurulu gücümüz 1.5 kWp’a yükselecek. Saha ve çatıyla birlikte toplamda 4.5 megavatlık kurulu güce sahip olacağız. Yıllık 7 milyon kilovat/saatlik elektrik üretiyoruz. TÜİK’in tüketim hesaplamalarına göre, yılda yaklaşık 4 bin 700 hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak kurulu gücümüz bulunuyor” dedi.

Karbon ayak izini küçültüyor

Şirket olarak atık yönetimi ve enerji verimliliği konusuna önem gösterdiklerini ve bu amaçla beton direk sevkiyatlarını yapan TIR’lar ve kamyonlarda sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) kullandıklarını belirten Toparlar, “Bu yakıt mazot yakan araçlara göre 1/3 oranında karbon emisyonu sağlıyor. Ciddi bir karbon emisyonunun önüne geçiliyor.

Aynı zamanda üretim tesislerimizde beton direkleri kurutmak için kullandığımız buhar kazanlarımızda da güneşten ısı kolektörleri vasıtası ile yararlanıyoruz. Isı kolektörleriyle yaklaşık 40 derece artırdığımız kazan suyunu bacanın atık ısısını kullanarak 15-20 derece daha ısıtıyor, sonra buhar elde etmek üzere kazana veriyoruz. Böylece doğalgazdan önemli ölçüde tasarruf sağlıyor ve yine karbon ayak izimizi küçültüyoruz” diye konuştu.

Beton direk ihtiyacının yüzde 50’sini karşılıyor

Toparlar, 12 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 38 bin metrekare alana sahip üretim tesislerinde, yıllık 150 bin ton beton mamul üretebildiklerini ifade etti. Kerem Toparlar enerji nakil hatları, şehir şebekeleri, aydınlatma tesisleri ve demiryolu elektrifikasyonunda kullanılan beton direk ile traverslerini üreten tesislerinin, günlük 300 adet, yıllık ise 150 bin adet beton direk üretim kapasitesine sahip olduğunu aktardı.

Üretimin büyük kısmını iç pazar için yaptıklarını, dış pazarda ise proje bazlı çalıştıklarını anlatan Toparlar, “Türkiye’nin şebekelerdeki beton direk ihtiyacının yüzde 50’si, enerji nakil hatlarında yüzde 75’i ve demiryolu elektrifikasyon projelerinde kullanın beton direklerin yüzde 90’nı firmamız tarafından üretiliyor. Tesis olarak alanında ülkenin en kapasiteli ve en teknolojik tesisine sahibiz” ifadelerini kullandı.