EPSA Yalıtım’dan dönüşüm vizyonu: Malzemeden uygulamaya sürecin çözüm ortağıyız

Kentsel dönüşüm projele­rinin yalnızca fiziki yapı­ların yenilenmesi değil; afet dayanıklılığı, enerji verimli­liği ve uzun ömürlü yapı perfor­manslarını da kapsadığına atıfta bulunan EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, 1 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni TS 825 standardının, yapı sektöründe enerji dengesi ve iklim konforu açısından yeni bir dönemi başlattığını ifade etti.

Öz­demir, “Bursa TEKNOSAB üre­tim tesisimizde ürün gamımızı daha da genişlettik. Biz EPSA ola­rak, kentsel dönüşümün başarı­sının sadece ‘yeni bina’ yapmak­ta değil, ‘doğru bina’ yapma bi­lincinde olduğunu düşünüyoruz. Bu bilinç, malzeme seçiminden uygulamaya kadar her aşamada kendini göstermeli” dedi.

Nurcan Özdemir, doğru yalıtım sistemlerinin seçilmesine ila­ve özellikle ısı ile su yalıtımının doğru uygulanmasının dönüşüm projelerinin kalitesini belirleyen unsurlar olduğunu vurguladı. “Isı yalıtımı, binaları dış iklim etkile­rinden korurken enerji harcama­sını düşürür; su yalıtımı ise be­tonarme yapı elemanlarının bo­zulmasını önler ve dayanıklılığı artırır” diyen Özdemir, bu özel­liklerin dönüşüm sonrası binala­rın hem güvenli hem de ekonomik olmasını desteklediğini açıkladı.

“En iyi malzeme bile hatalı uygulamayla başarısız olur”

Şirketlerinin yalnızca bir mal­zeme tedarikçisi değil, proje sü­recine baştan sona katkı sunan bir çözüm ortağı olduğunu ifade eden Nurcan Özdemir, uygulama hassasiyetinin kritik önem taşı­dığını bildirdi. Özdemir, “Man­tolama paketi olarak ısı yalıtım levhasından yapıştırıcısına, sıva, bağlantı elemanı, file gibi tüm bi­leşenlere kadar her malzeme dik­katli ve birbirine uyumlu biçimde seçilmeli. Çünkü en iyi malzeme bile hatalı uygulamayla başarısız olur” değerlendirmesini yaptı.

Kaliteli yalıtımı eksik yapıla­rın 5-10 yıl içinde ‘yetersiz yapı’ eleştirisine hedef olacağı bir dö­neme girildiğini anlatan Nurcan Özdemir, şöyle devam etti: “Kent­sel dönüşüm projelerinde bu riski en aza çekebilmek için malzeme kalitesi, gerekli standart belge­leri, uygulama eğitimleri ve saha denetimleri olmalıdır. Biz EPSA olarak sorumluluğumuzu biliyo­ruz; üretim kapasitemizi TEK­NOSAB’daki tesisimizle daha da güçlendirdik, Ar-Ge çalışmaları­mız aralıksız devam ediyor, mü­hendislerimizle mimar ve yükle­nicileri sahada destekliyoruz.”

“Depreme dayanıklı, enerji verimli yapılar artık kaçınılmaz”

Türkiye genelinde yapı stoku­nun büyük bölümünün yenilen­meye muhtaç olduğunu hatır­latan Özdemir, yeni standartla­rın yalnızca enerji verimliliğini değil, aynı zamanda yapısal gü­venliği de doğrudan etkilediği­ne dikkat çekti. Özdemir, “Dep­rem gerçeğini artık görmezden gelemeyiz. Bursa gibi aktif fay hatları üzerinde yer alan şe­hirlerde dönüşüm pro­jeleri hem mühendislik hem de malzeme kali­tesi açısından örnek olmalı” dedi.

EPSA olarak bu sürecin içinde aktif rol aldık­larını belirten Özdemir, “Ha­fif, dayanıklı ve uzun ömürlü yalıtım ürünleri­mizle dönüşüm projelerine tek­nik çözüm ve sürdürülebilirlik katkısı sunuyoruz. Teknik özel­likli yapı kimyasalları ve yalı­tım ürünleri geliştirerek özellik­le ithal ürünlere olan bağımlılı­ğı azaltıyoruz. Bu yaklaşım, yerli kaynakların kullanımını artırdı­ğı gibi maliyet kontrolü ve teda­rik sürekliliği açısından da bü­yük avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Yangın dayanımı yüksek ürünleri var

Bursa’nın sanayi altyapısı ve üretim gücünün kentsel dönü­şüm sürecinde yerel üreticilere kayda değer sorumluluk yükledi­ğini belirten Özdemir, EPSA’nın bu noktada güçlü bir pozisyon­da olduğunu söyledi. “Bursa, sa­nayi ve inşaat sinerjisiyle Tür­kiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri. Kentsel dö­nüşüm süreçlerinde yerel üreti­cilerin tercih edilmesi, tedarik zinciri avantajı, maliyet verim­liliği ve istihdamın korunması açısından oldukça değerli. EPSA olarak, Bursa’daki üretim kapasi­temiz ve ye­ni TEKNO­SAB tesisimizle dönüşüm pro­jelerine katma değer sağlamaya hazırız” diye konuştu. “Hem ko­nutlarda hem de sanayi ve lojistik yapılarda yangın güvenliği artık vazgeçilmez bir unsur haline gel­di” diyen Özdemir, yangın daya­nımı yüksek sistem aksesuarları geliştirdiklerini açıkladı.

Enerji ve iklim konforu konu­suna da değinen Özdemir, “TS 825’in soğutmayı da kapsama­sıyla, artık yaz konforu için de ürünler geliştiriyoruz. Binaların sadece ısıtma değil, soğutma per­formansına da odaklanmak gere­kiyor” tespitini yaptı. Kentsel dö­nüşümün finansman ve mevzuat düzenlemeleriyle daha etkin hale geleceğini söyleyen Özdemir, uy­gulama kalitesinin sıkı denetim­lerle artacağını belirtti.

Şirketin 2025-2027 yatırım planlarını paylaşan Özdemir, “TEKNOSAB kapasite artışı ve hat modernizasyonu, bölge-ik­lim özel reçeteler, uygulama aka­demisi ile yılda en az 500 uygu­lamacı sertifikasyonu ve doğru yalıtım eğitimleri, ayrıca panel detay kimyasalları ve yangın da­yanımı yüksek sistem aksesuar­ları bizim önceliklerimiz olacak” açıklamasını yaptı.