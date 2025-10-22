Google Haberler

EPSA Yalıtım’dan dönüşüm vizyonu: Malzemeden uygulamaya sürecin çözüm ortağıyız

Deprem gerçeğiyle yaşayan bir ülke olarak hem dayanıklılık hem de enerji verimliliğini bir arada sağlayan sistemlerin artık bir lüks değil zorunluluk olduğunu belirten Nurcan Özdemir, “Kentsel dönüşüm sürecinde yalnızca bir üretici değil, aynı zamanda bir çözüm ortağı olarak konumlandık” dedi.

Kentsel dönüşüm projele­rinin yalnızca fiziki yapı­ların yenilenmesi değil; afet dayanıklılığı, enerji verimli­liği ve uzun ömürlü yapı perfor­manslarını da kapsadığına atıfta bulunan EPSA Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, 1 Nisan 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni TS 825 standardının, yapı sektöründe enerji dengesi ve iklim konforu açısından yeni bir dönemi başlattığını ifade etti.

Öz­demir, “Bursa TEKNOSAB üre­tim tesisimizde ürün gamımızı daha da genişlettik. Biz EPSA ola­rak, kentsel dönüşümün başarı­sının sadece ‘yeni bina’ yapmak­ta değil, ‘doğru bina’ yapma bi­lincinde olduğunu düşünüyoruz. Bu bilinç, malzeme seçiminden uygulamaya kadar her aşamada kendini göstermeli” dedi.

Nurcan Özdemir, doğru yalıtım sistemlerinin seçilmesine ila­ve özellikle ısı ile su yalıtımının doğru uygulanmasının dönüşüm projelerinin kalitesini belirleyen unsurlar olduğunu vurguladı. “Isı yalıtımı, binaları dış iklim etkile­rinden korurken enerji harcama­sını düşürür; su yalıtımı ise be­tonarme yapı elemanlarının bo­zulmasını önler ve dayanıklılığı artırır” diyen Özdemir, bu özel­liklerin dönüşüm sonrası binala­rın hem güvenli hem de ekonomik olmasını desteklediğini açıkladı.

“En iyi malzeme bile hatalı uygulamayla başarısız olur”

Şirketlerinin yalnızca bir mal­zeme tedarikçisi değil, proje sü­recine baştan sona katkı sunan bir çözüm ortağı olduğunu ifade eden Nurcan Özdemir, uygulama hassasiyetinin kritik önem taşı­dığını bildirdi. Özdemir, “Man­tolama paketi olarak ısı yalıtım levhasından yapıştırıcısına, sıva, bağlantı elemanı, file gibi tüm bi­leşenlere kadar her malzeme dik­katli ve birbirine uyumlu biçimde seçilmeli. Çünkü en iyi malzeme bile hatalı uygulamayla başarısız olur” değerlendirmesini yaptı.

Kaliteli yalıtımı eksik yapıla­rın 5-10 yıl içinde ‘yetersiz yapı’ eleştirisine hedef olacağı bir dö­neme girildiğini anlatan Nurcan Özdemir, şöyle devam etti: “Kent­sel dönüşüm projelerinde bu riski en aza çekebilmek için malzeme kalitesi, gerekli standart belge­leri, uygulama eğitimleri ve saha denetimleri olmalıdır. Biz EPSA olarak sorumluluğumuzu biliyo­ruz; üretim kapasitemizi TEK­NOSAB’daki tesisimizle daha da güçlendirdik, Ar-Ge çalışmaları­mız aralıksız devam ediyor, mü­hendislerimizle mimar ve yükle­nicileri sahada destekliyoruz.”

“Depreme dayanıklı, enerji verimli yapılar artık kaçınılmaz”

Türkiye genelinde yapı stoku­nun büyük bölümünün yenilen­meye muhtaç olduğunu hatır­latan Özdemir, yeni standartla­rın yalnızca enerji verimliliğini değil, aynı zamanda yapısal gü­venliği de doğrudan etkilediği­ne dikkat çekti. Özdemir, “Dep­rem gerçeğini artık görmezden gelemeyiz. Bursa gibi aktif fay hatları üzerinde yer alan şe­hirlerde dönüşüm pro­jeleri hem mühendislik hem de malzeme kali­tesi açısından örnek olmalı” dedi.

EPSA olarak bu sürecin içinde aktif rol aldık­larını belirten Özdemir, “Ha­fif, dayanıklı ve uzun ömürlü yalıtım ürünleri­mizle dönüşüm projelerine tek­nik çözüm ve sürdürülebilirlik katkısı sunuyoruz. Teknik özel­likli yapı kimyasalları ve yalı­tım ürünleri geliştirerek özellik­le ithal ürünlere olan bağımlılı­ğı azaltıyoruz. Bu yaklaşım, yerli kaynakların kullanımını artırdı­ğı gibi maliyet kontrolü ve teda­rik sürekliliği açısından da bü­yük avantaj sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Yangın dayanımı yüksek ürünleri var

Bursa’nın sanayi altyapısı ve üretim gücünün kentsel dönü­şüm sürecinde yerel üreticilere kayda değer sorumluluk yükledi­ğini belirten Özdemir, EPSA’nın bu noktada güçlü bir pozisyon­da olduğunu söyledi. “Bursa, sa­nayi ve inşaat sinerjisiyle Tür­kiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri. Kentsel dö­nüşüm süreçlerinde yerel üreti­cilerin tercih edilmesi, tedarik zinciri avantajı, maliyet verim­liliği ve istihdamın korunması açısından oldukça değerli. EPSA olarak, Bursa’daki üretim kapasi­temiz ve ye­ni TEKNO­SAB tesisimizle dönüşüm pro­jelerine katma değer sağlamaya hazırız” diye konuştu. “Hem ko­nutlarda hem de sanayi ve lojistik yapılarda yangın güvenliği artık vazgeçilmez bir unsur haline gel­di” diyen Özdemir, yangın daya­nımı yüksek sistem aksesuarları geliştirdiklerini açıkladı.

Enerji ve iklim konforu konu­suna da değinen Özdemir, “TS 825’in soğutmayı da kapsama­sıyla, artık yaz konforu için de ürünler geliştiriyoruz. Binaların sadece ısıtma değil, soğutma per­formansına da odaklanmak gere­kiyor” tespitini yaptı. Kentsel dö­nüşümün finansman ve mevzuat düzenlemeleriyle daha etkin hale geleceğini söyleyen Özdemir, uy­gulama kalitesinin sıkı denetim­lerle artacağını belirtti.

Şirketin 2025-2027 yatırım planlarını paylaşan Özdemir, “TEKNOSAB kapasite artışı ve hat modernizasyonu, bölge-ik­lim özel reçeteler, uygulama aka­demisi ile yılda en az 500 uygu­lamacı sertifikasyonu ve doğru yalıtım eğitimleri, ayrıca panel detay kimyasalları ve yangın da­yanımı yüksek sistem aksesuar­ları bizim önceliklerimiz olacak” açıklamasını yaptı.

