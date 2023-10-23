Epsan, yüzde 10 büyümeyi hedefliyor

Mühendislik plastikleri kompaund üretimiyle Türkiye’de ilk sırada, Avrupa’da ise ilk 10’da yer alan Epsan, 40 yılı aşkın süredir yüksek katma değerli endüstrilere özel çözümler sunuyor. Türkiye’de üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi, Almanya, İtalya, İspanya ve Fransa’da satış ofisleri bulunan Epsan, 32 bin metrekarelik alanda 62 bin tonluk kapasitesi ile üretim gerçekleştiriyor. Yıllık üretiminin % 60’ını ihraç ediyor.

İhracatta yeni pazarlar gündemde

Yenilikçi çözümlerini daha fazla kullanıcıyla buluşturmak için yeni pazarlara dahil olmak istediklerini belirten Epsan Yönetim Kurulu Başkanı Bora Efe, “Epsan olarak ihracat en önem verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Yeni yatırımlarımız ve stratejilerimiz doğrultusunda şu anda ciromuzun yüzde 60’ını ihracattan elde ediyoruz. Almanya, Fransa ve İtalya en çok ihracat yaptığımız ülkeler arasında yer alıyor. Üretim kapasitemizi 10 bin ton artıran yeni yatırımımız ile birlikte yılsonuna kadar ihracat yaptığımız ülkelere Güney Afrika, Kolombiya ve Kanada’yı eklemek istiyoruz.” diye konuştu.

Ar-Ge merkezinin geliştirdiği UL onaylı alev geciktirici ürünler ilgi görüyor

Ürettikleri ürünlerde en hassas oldukları konunun sürdürülebilirlik ve çevre dostu olması olduğunu belirten Efe, “Bu kapsamda güçlü bir Ar-Ge ekibimiz bulunuyor. 2018’den bu yana akredite Ar-Ge merkezimizde yeni teknoloji ile donatılmış laboratuvarımızda, uluslararası kabul görmüş test standartlarına uygun malzeme analizi, mekanik ve fiziksel testler, termal ve alev geciktirici ürünlere uygulanabilen birçok test gerçekleştiriyoruz. Ar-Ge çalışmalarına çok ciddi bir pay ayırarak, yeni teknoloji ve trendler içeren inovatif ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.