ERA Türkiye, QNB Finansbank’ın gayrimenkul yatırım danışmanı oldu

19 Ekim 2017

Dünyada gayrimenkul sektörünün oyuncuları arasında yer alan ERA Türkiye, QNB Finansbank ‘Xclusive Bankacılık & Private Banking’ üyelerine ve Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen QNB First müşterilerine gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapacak. Konuyla ilgili anlaşma ERA gayrimenkul ve QNB Finansbank arasında imzalandı. Sunulacak hizmetten tüm Türkiye’deki QNB Finansbank Private Banking ve Xclusive Bankacılık üyeleri yararlanabilecek. Ayrıca üç kıtada faaliyet gösteren QNB’nin bulunduğu ülkelerden Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı müşterilerin Türkiye’deki işlemleri için de ERA Türkiye gayrimenkul yatırım danışmanlığı yapacak.

Anlaşma ve yürütülen süreç ile ilgili bilgi veren ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, “QNB Finansbank ile yaptığımız anlaşmayla bilgi birikimimizi aktarabileceğimiz kişi sayısı yüz binlerle ifade edilir oldu. Bu da edindiğimiz ‘know-how’ı ülkemiz için yüksek katma değer yaratma çabamıza olumlu bir katkı sunacak. QNB Finansbank ile yaratacağımız sinerjiyle birlikte Türkiye ile dünya arasında sağlam köprüler kurmuş olduk. Bu sayede farklı coğrafyalarda yaşayan yatırımcıların dikkatini ülkemize çekmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Anlaşmanın üç ayrı paydaşı olduğunu belirten Atalay, “Hızla globalleşen dünyada Türkiye’nin de yerini koruması ve yükselişine devam etmesi için dünya ekosistemine daha entegre hale gelmesi gerekiyor. Biz de ERA Türkiye olarak yaptığımız bu anlaşmayla; Türkiye’deki yatırımcılara danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra, yurtdışında yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara ve Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcılara da danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlıyoruz. Böylelikle insanımızın ufkunu açtığımız gibi ülkemiz tanıtımına da katkı sunmayı planlıyoruz” diye konuştu.