Eraslan, yüksek verimli güneş kolektörleri üretecek

08 Şubat 2018

İKBAL FİDAN

KIRŞEHİR - Güneş enerjisi sıcak su sistemleri, boyler ve doğalgaz çelik baca sistemleri üreticisi olan Eraslan firması, güneş enerji sistemleri ihracatını artırmaya yönelik Ar-Ge odaklı büyümesini sürdürüyor. Yeni bir üretim tesisi kurmaya hazırlanan firma, üretiminin yüzde 50’sini ihraç etmeyi hedefliyor.

Üretime 30 metrekarelik küçük bir atölyede başlayıp, bugün 50 ülkeye ihracat yapan Eraslan, yıllık 80 bin takım güneş enerji sistemleri ve 500 bin metre baca üretimi yapıyor. Firmanın başarısının ArGe odaklı yaklaşıma dayandığını ifade eden Eraslanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Eraslan, hedeflerinin üretiminin yüzde 20’sini oluşturan ihracat rakamını yüzde 50’ye taşımak olduğunu söyledi.

Eraslan, verimi yüksek güneş kolektör üretimi üzerinde çalıştıklarını ve yakın zamanda üretmeyi planladıklarını belirterek, “Lazer kaynaklı güneş kolektörleri ve kaynaksız depo üretimi uzun süren ArGe çalışmalarımız sonucunda ortaya çıktı ve sektöre kazandırıldı. Bugüne kadar çok güzel işler yaptık. Firmamızın bugünkü başarısının temelinde yatan Ar-Ge ve proje odaklı yaklaşımıdır” dedi. Eraslan, yakın zamanda 15 bin metrekare kapalı alana sahip yeni bir üretim tesisi kurmayı planladıklarını ifade ederek, “Firmamız 50’den fazla ülkeye ihracat yapıyor. İhracatımız, şu an üretimimizin yüzde 20’sini oluşturuyor. Hedefimiz bu oranı yüzde 50’nin üzerine çıkartmak. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’ya ihracat yapıyoruz. Özellikle Afrika ülkelerinden talep her gecen gün artıyor” diye konuştu.

Halen iç pazarda 600’den fazla bayileri olduğunu belirten Süleyman Eraslan, “İç pazar hedefimiz, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak bayi sayımızı ve servis ağımızı artırmak” dedi. Eraslan, KDV istisnası gibi teşviklerin gelmesinin sektörün hareketlenmesini sağlayacağını kaydetti.