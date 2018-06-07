Erdemir'de genel müdür değişikliği
Erdemir'de genel müdür Sedat Orhan'ın görevinden ayrılması sonrası koltuğa Salih Cem Oral oturdu.
Ereğli Demir Çelik T.A.Ş.(Erdemir) Genel Müdürlüğüne Salih Cem Oral atandı.
Erdemir'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, Genel Müdürü Sedat Orhan 6 Haziran 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrıldı.
Orhan'ın yerine Şirkette İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alan Salih Cem Oral, atandı.
Oral'ın görev başlangıcı, Orhan'ın görevden ayrılışı itibariyle başladı.