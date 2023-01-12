Erdemir'den enerjiyi verimli kullandıracak yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1965 yılından bu yana ürettiği yüksek kalitedeki yerli çelikle Türkiye sanayisine katkı sağlayan Türkiye’nin ilk entegre yassı çelik üreticisi Erdemir, enerji verimliliğini, üretim kapasitesini ve performansını artıracak yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Erdemir’in kuruluşundan bu yana aralıksız hizmet veren birinci ve ikinci bataryalarının yerini alacak olan, yıllık 800 bin ton kapasiteli 4. kok bataryasının Cumhuriyet’in 100. yılında devreye alınması hedefleniyor.