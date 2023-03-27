Ericsson 5G alanındaki liderliğini koruyor

Ericsson, Gartner tarafından Şubat 2023’te yayımlanan Magic Quadrant İletişim Hizmet Sağlayıcıları için 5G Şebeke Altyapısı raporunda bir kez daha lider seçilerek, üst üste üç yıldır bu unvana layık görülüyor.

Pazarda bulunan tedarikçilerin 5G altyapısı kapsamındaki Vizyon Bütünlüğü ve Yürütme Yeteneklerini değerlendiren Gartner uzmanları, iletişim hizmet sağlayıcılara (CSP) 5G çözümleri sunan tedarikçileri kapsamlı ve bağımsız bir şekilde inceledi.

Dünyada Çin dışındaki 5G trafiğinin yaklaşık yüzde 50’sini şebekeleri üzerinden sağlayan Ericsson, son dört yılda yaptığı Ar-Ge yatırımları sayesinde, Çin dışındaki pazar payını 2017'de yüzde 33 seviyelerinden 2022'de yüzde 39'a çıkardı.

143’ünü Ericson sağlıyor

Günümüzde ticari olarak kullanımda olan 235 adet 5G şebekesinin 143’ü Ericsson tarafından sağlanıyor. Buna ek olarak Ericsson, çekirdek şebekeler için de tümüyle bulut tabanlı ve çift modlu teknolojilerin tanıtımını sağlıyor.

Ericsson’un Şebekelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fredrik Jejdling konuyla ilgili olarak şunları söyledi: Gartner tarafından bir kez daha lider seçilmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu unvan, performans ve maliyet kazanımları elde etmek için teknolojiye yaptığımız yatırımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

Telekom tedarikçileri arasında zirvede

Ericsson daha önce Gartner 5G Magic Quadrant 2022 ve Frost Radar Küresel 5G Altyapısı 2021 raporlarında da yer aldı. Şirket ayrıca ABI Research sürdürülebilirlik değerlendirmesi raporunun en son sayısında telekom tedarikçileri arasında zirvede konumlandı.

Ericsson, ayrıca enerji tasarruflu Ericsson Radyo Sistemi ile donatılan 5G RAN, Cloud RAN, Ericsson Silicon, 5G Core, Orchestration ve 5G Transport gibi uçtan uca 5G ürünleri ve profesyonel hizmetlerini geliştirmeyi aralıksız sürdürüyor. Ericsson Spectrum Sharing, 5G Carrier Aggregation ve Uplink Booster gibi kapsama alanı, veri hızı ve spektral verimliliği önemli oranda arttıran yazılım çözümleri sunuyor.

Bunlara ek olarak Ericsson, 2023 Mobil Dünya Kongresi öncesinde gerçekleştirilen bir etkinlike 5G iç mekan, makro ve mobil veri aktarımı portföylerindeki yeni geliştirmeleri tanıttı. Bunlar arasında şebeke kapasitesini arttırırken enerji tüketimi ve karbon emisyonlarını azaltan 10’dan fazla yeni makro ve aktarım çözümü, tüm iç mekanlarda 5G kapsama alanı ve özelliklerini arttıran Ericsson Radio Dot Sistemi iyileştirmeleri de bulunuyor.