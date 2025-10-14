Ericsson’un üçüncü çeyrek karı beklentileri aştı

Telekomünikasyon devi Ericsson, 2025 yılının üçüncü çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket, 11,15 milyar İsveç kronu (SEK) net kar elde ederek 10 milyar SEK civarındaki piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Finansal sonuçlara göre Ericsson’un faaliyet kar marjı yüzde 26,9’a ulaşarak, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 9,3’lük seviyenin neredeyse üç katına çıktı.

Iconectiv satışı gelirleri destekledi

Ericsson, dönem içerisindeki güçlü performansın ardında Iconectiv satışının ve sabit gelir akışının önemli rol oynadığını belirtti.

Şirket, bu satışın hissedarlara yönelik ek dağıtım imkânı yarattığını ve bu konudaki önerinin dördüncü çeyrek raporunda paylaşılacağını duyurdu.

Dağıtım ölçeği ve mekanizmasına ilişkin nihai kararın, genel kurul toplantısında alınacağı bildirildi.

RAN pazarında istikrar beklentisi

Ericsson, RAN (radyo erişim ağı) pazarında dördüncü çeyrek için genel olarak sabit bir seyir öngörüyor. Buna karşın, ağ satışlarının yüzde 11, organik satışların ise yüzde 5 oranında gerilemesi bekleniyor.

Şirket, kurumsal segmentte satışların dördüncü çeyrek itibarıyla istikrar kazanacağını ve maliyet disiplininin kârlılığı koruyacağını vurguladı.

“Sağlam nakit akışı ve uzun vadeli büyüme”

Ericsson yönetimi, nakit akışının güçlü seyrettiğini ve uzun vadeli büyüme potansiyeline güvendiklerini belirtti.

Açıklamada, “Operasyonel verimlilikteki artış, uzun vadeli hissedar getirileri açısından güçlü bir temel oluşturuyor” ifadeleri yer aldı.

Şirket, 2026 yılına kadar sermaye verimliliğini artırma ve temettü politikasını güçlendirme hedefini koruduğunu da bildirdi.