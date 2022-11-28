ERP’de Pivot Rapor kullanımı

DİA Yazılım’ın güncellenen yeni versiyonunda kullanıma sunduğu pivot raporlar özelliği ile işletmeler artık, tablo bazlı hızlı pratik raporlar üretirken, DİA içerisindeki herhangi bir liste ekranından ya da veri kaynağı (SQL sorgu sonucu) ile gelen verileri kullanarak raporlar çıkarabiliyor.

Pivot raporlar özelliği ile ayrıca, veriler satır ve sütun bazında gruplandırılabilirken, işletmeler toplam, ortalama, en büyük, en küçük, kayıt sayısı, genel toplam yüzdesi gibi hesaplama fonksiyonlarını da kullanabiliyor. Ayrıca, yeni tarih, yazı, sayı türünde fonksiyonel alanlar tanımlanabilirken, oluşturulan raporlar favorilere eklenerek hızlıca erişim sağlanabiliyor.

DİA Yazılım Genel Müdürü Suha Onay, işletmelerin büyüdükçe ve faaliyet alanları genişledikçe iş süreçlerinin de karmaşıklaştığının altını çizerek, “İşletmeler karmaşık iş süreçlerini uçtan uca yönetebilmek ve doğru kararlar alabilmek için raporlamalarını çok iyi yapmalılar. İş analizi sürecinde üyelerimize destek olmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına raporlara pivot özelliğini ekledik. Bunun raporlama ve analiz süreçlerini çok kolaylaştıracağını düşünüyoruz” dedi. Firmaların verimliliklerini artırmak için ticari yazılımlar kullanmaları gerektiğini de vurgulayan Onay, “Bu sistemler, süreçleri sadeleştirerek manuel işlemlerin otomatikleşmesini sağlıyor. İşletmeler bulut teknolojisi üzerinden hizmet veren bir programla çalıştığında, istedikleri her yerde süreçlerini kontrol altında tutma özgürlüğüne de sahip oluyorlar” diye konuştu.