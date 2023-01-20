ESCON Enerji, Ukrayna’da yeniden yapılanacak

ESCON Enerji, 2023 hedefini yüzde 200 büyüme olarak belirledi. 2022 yılı büyümesini yüzde 100 olarak açıklayan şirket, bu yıl Almanya’da da bir ofis açacak. Mitsubishi Heavy Industries ile birlikte Uzak Doğu Asya pazarına gireceklerini kaydeden ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, Ukrayna’da da yeni bir yapılanmaya gideceklerini duyurdu. Ünlü, “Ülkemizde ise enerjinin dönüşümünde en önemli teknolojilerden biri olan ısı pompasının üretimine başlayarak, üretici kimliğine kavuşacağız” dedi.

ESCON’un Türkiye’nin ilk global enerji hizmet şirketi olarak Rusya’dan Hindistan’a 12 ülkede hizmet verdiğini söyleyen Ünlü, 2022 yılını ciroda yüzde 100, istihdamda ise yüzde 30 büyüme ile kapattıklarını belirtti. Ünlü, bu yıl da ciroda yüzde 200, istihdamda da yüzde 25 artış hedeflediklerini iletti.

Singapur’da da ofis açacak

Ünlü, “Bu yıl yurtdışı pazarında büyüme hedefiyle yeni ofis ve yapılanmalar gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda yeşil dönüşümün, mühendisliğin ve teknolojinin öncü ülkelerinden Almanya’da ofis açmayı planlıyoruz. Ukrayna’da da yeni bir yapılanma planlıyoruz. Bu yıl ayrıca 2011 yılından bu yana Türkiye ve çevre ülkeler temsilciliğini yürüttüğümüz, dünyanın en verimli soğutma gruplarını üreten Mitsubishi Heavy Industries ile ortak bir çalışma yürüteceğiz. Bu şirket ile birlikte Uzak Doğu Asya pazarına hizmet etme amacıyla Singapur’da ortak bir ofis açacağız" dedi.

Isı pompası üretimine başlayacak

ESCON Enerji CEO’su Onur Ünlü, “2023’te gündemin en sıcak başlıklarından biri enerji olacak. ESCON Enerji olarak, işletmelerin öncelikle enerji verimli hale gelmeleri, ardından yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeleri için çeşitli proje ve hizmetler sunuyoruz. Bu yıl ayrıca enerjinin dönüşümünde en önemli teknolojilerden biri olan ısı pompasının üretimine de başlayacağız. Bununla ilgili Ar-Ge süreçlerimizi tamamladık, yakında üretici kimliğimize kavuşacağız” dedi.