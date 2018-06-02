Esnafa 161 milyon lira JOKER ciro

02 Haziran 2018

Selenay YAĞCI

Bu hafta, Yemeksepeti COO'su Nedim Nahmias ile her alanda verimlilik sağlayan dijtalleşmenin KOBİ'lere sağladığı verimliğe, Yemeksepeti'nin Joker modeli üzerinden değineceğiz. Restoranları iş ortakları olarak gören Yemeksepeti, üye restoranlarının işlerini büyütmeleri, cirolarını artırmaları ve yeni müşterilere ulaşmalarını sağlamaları için inovatif yöntemler sunuyor. Bunlardan biri de 2011'de kullanıcıların hizmetine sunulan Joker.

Joker indirimi restoranların bölgelerine özel müşteri portföylerini genişletmesinde yardımcı oluyor. Kullanıcı ise başka yerde bulamayacağı bir indirimden faydalanıyor. Nisan 2018 rakamlarına göre zincir mağazalardan tekil restoranlara kadar toplamda 8 bin 23 tekil restoran joker indirimi sundu. Bu sayının 7 bin 921’i lokal restoranlardan oluşuyor. Joker, hayata geçtiğinden beri 26 bin tekil restoran ve 1.1 milyon yeni müşteriye ulaştı. İndirimler aracılığıyla 7.9 milyon sipariş verildi. Buindirimler ile restoranlar 161 milyon TL ek ciro elde etti. Joker ile gelen siparişler sonrası restoranlar 6.2 milyon ek sipariş elde ettiler. Kullanıcılara sunulan yüzde 40’a varan indirimler sayesinde ise kullanıcılar 2011’den bu yana toplamda 113 milyon TL indirim elde ettiler.

Düzenli bir Yemeksepeti kullanıcısı sitedeki bu imkanlardan yararlanarak yılda en az 62 TL tasarruf ediyor. Sistem şöyle çalışıyor: Kullanıcı Yemeksepeti’ne giriyor, kayıtlı semtlerinden birini seçiyor. O semte özel Joker indirimi varsa, indirim teklifi beliriyor. Bu teklifte Joker indirimi, kullanıcılara özel promosyonlar sunuyor. Her kullanıcının kendeni özel bir joker indirimi sunuluyor. Kullanıcı her seferinde farklı restorandan indirim alabiliyor.

Joker indirimleri, kullanıcının önceden verdiği siparişlere göre özelleştiriliyor. Yani indirimler kullanıcıların tercihlerine göre belirleniyor. Bu da Joker’in tercih edilmesinde önemli bir etken. Joker’in kullanıcının önceki siparişleri dikkate alınarak hesaplanan bir algoritma olması ve kullanıcının geçmişteki tercihlerine göre özelleştirilmesi, diğer indirimlerden ayrılmasını sağlıyor.

Joker indirimi restoranların müşteri portföyünü genişletmesini sağlarken kullanıcılara da başka yerde bulamayacakları indirimler ile sipariş verme imkanı sağlıyor. Bu model özellikle yerel restoranların büyümesini destekliyor.

Yemeksepeti COO'su Nedim Nahmias, Yemeksepeti'nin yerel restoranların gelirlerini artırma yönünde hizmetler geliştirerek yerel ekonominin büyümesini desteklediğini ve yerel restoranları ve mutfakları geliştirmeyi amaçladığının altını çiziyor. Yemeksepeti proje uzmanlarının, günde kaç Joker indirimi verilebileceği ve indirimlerin hangi saat aralıklarında daha faydalı olduğu gibi konularda restoranlara destek olduklarını ve sonrasında ilgili istatistikleri onlara raporladıklarını ifade eden Nahmias, şunları anlattı: "Böylece restoranlar Joker indirimi vererek hangi semtler ve zaman aralıklarında, hangi yüzde oranını ile nasıl başarı sağladıklarını net olarak görebiliyorlar. Kalıcı müşteriler kazanmak için ona göre adım atıyorlar. Bunun yanında bu program her restoranın aynı şekilde faydalanabileceği bir program olduğu için tekil, yeterli pazarlama bütçesi olmayan ama yemek lezzetine ve verdikleri servise güvenen restoranların çok efektif bir şekilde pazarlama yapmalarını sağlıyor."

En çok pizza tercih ediliyor

Joker ile yeni restoranların yanı sıra yeni mutfakların da denenmesine olanak sağlayan Yemeksepeti’nin incelediği son 12 aylık verilere göre joker ile en çok tercih edilen yiyeceklerin başında Pizza ve İtalyan mutfağı yer alırken, onu sırasıyla, Kebap ve Türk Mutfağı, Fast Food ve Sandviç, Döner, Pide, Ev yemekleri takip ediyor. Joker indiriminden en çok faydalanan şehirler İstanbul, İzmir ve Ankara olurken, bunları Antalya, Bursa, Kocaeli ve Samsun takip ediyor. İstanbul’da Joker indirimini kullanan 13 bin tekil restoran 108 milyon TL ek ciro elde etti ve 3.8 milyon yeni sipariş aldı. En çok indirim kazanan kullanıcının toplam kazandığı indirim tutarı 6 bin 455 TL olurken, en fazla sipariş veren kullanıcı ise son 12 ayda 271 jokerli sipariş verdi.