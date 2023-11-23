Eti Bakır AŞ, Siirt'te maden ocağındaki göçüğe ilişkin taziye mesajı yayımladı

Şirketten yapılan açıklamada, saat 01.15'te galeri tahkimat yenileme ve kontrol işlemi sırasında meydana gelen kazada, Vardiya Mühendisi Zekayi Can Çalık ve Emre Gökduman ile Mikser Operatörü Orhan Gültekin'in, galerinin yan duvarlarından kopan malzemenin altında kalarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazayla ilgili adli incelemenin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, "Yaşamını yitiren çalışma arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılarını derinden paylaştığımız ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileriz. Eti Bakır olarak vefat eden arkadaşlarımızın ailelerinin her zaman yanında olacağız." ifadelerine yer verildi.