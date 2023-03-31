Eti Bakır Mazıdağı’nda 15 bin tonluk sera gazı azaltımı sağlandı

Eti Bakır tarafından bölgeye kazandırılan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nde 2022’de 600 iyileştirme çalışması hayata geçirildi. Bu çalışmalarla 497 ailenin bir yıllık tüketimine karşılık gelen 1.491.274 kilovatsaat elektrik tasarrufu, 2.900 ailenin bir yıllık tüketimine karşılık gelen 4.350.067 standart metreküplük doğalgaz tasarrufu, 2.043 ailenin bir yıllık tüketimine karşılık gelen 661.993 metreküp su tasarrufu ve Türkiye’nin en uzak iki noktası arasındaki mesafenin 2.636 kez seyahat edilebileceği 242.010 litre motorin tasarrufu sağlandı. Tüm tasarruflar ve yapılan diğer iyileştirme çalışmaları sonucu Eti Bakır’ın Mazıdağı İşletmesi’nde geçtiğimiz yıl 15.102 tonluk sera gazı salımının önüne geçildi.

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, Mardin’de bulunan tesiste bakır üretiminin artığı olan pirit konsantresinden kobalt, çinko ve demir kekinin geri kazanılmasının yanı sıra tesisin yıllık 500.000 tonluk DAP gübre üretim kapasitesi olduğunu söyledi. Tesisteki üretimin sürekli iyileştirilmesi için Kai-Zen çalışmaları yürüttüklerini anlatan Kayışoğlu, “Sürekli iyileştirme ve yenilik odaklı çalışma, fikirlere değer verme ve çalışanları sürekli geliştirme yaklaşımlarını ilkelerimiz olarak belirledik.

500 bin tonluk DAP gübre üretim kapasitesi

1.500 kişiye ulaşan ailemizin tüm bireylerinin katıldığı bu çalışmalarla insan ve çevre merkezli sürdürülebilir üretimi benimsiyoruz. Bu yıl tamamladığımız 600 iyileştirme çalışmasıyla 15.102 tonluk sera gazı salımını engellemiş olduk. Yani 20 santimetrelik gövde çapına sahip geniş yapraklı 45.249 ağaç tarafından emilebilen sera gazının önüne geçtik. Emek veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, işletmelerin operasyonel süreçlerinde organizasyonların ihtiyaca daha iyi cevap verebilmesi için sürekli iyileştirilmesine dayanan ‘Yalın Üretim’ yönetim sistemine 3 yıl önce, çalışanlara verdiği eğitimlerle başladı. Ardından ‘Yalın Üretim’ araçlarından Kai-Zen’i, yani ‘sürekli iyileştirme’yi ilke edinerek, tüm operasyonel süreçlerinin odağına aldı. Çalışanlarına proje geliştirmeleri konusunda hedefler koyan tesiste tüm çalışmalar, Kai-Zen Komitesi tarafından değerlendiriliyor.

Üç aylık ve yıllık periyotlarla en iyi Kai-Zen çalışmaları ödüllendiriliyor. Bu kapsamda, 2022 yılının en iyi Kai-Zen’leri olan iki iyileştirme projesinin kazananları, İngiltere’nin Widnes kentindeki kardeş tesis ICoNiChem’de yapmış oldukları iyileştirme projelerinin sunumlarını gerçekleştirerek oradaki iyi uygulamaları yerinde görecekler. Eti Bakır’ın toplam iyileştirme çalışmaları; enerji, malzeme, makine ekipman ve iş gücü tasarrufu ile 5S çalışmaları, çevre olumsuz etkilerin azaltılması, iş güvenliği tedbirlerinin ve çalışan memnuniyetinin artırılması konularına odaklanıyor.