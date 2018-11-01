ETİ Süt Burger’in başarısı Avrupa’da da tescillendi!

01 Kasım 2018

Türkiye’nin gıda alanında yurtiçi ve yurtdışında en fazla patent ve faydalı model başvurusu yapan yerli şirketlerinden ETİ, sektöre yön veren yenilikçi yaklaşımı ve kendi üretim teknolojisini geliştirme gücü ile fark yaratmaya devam ediyor. ETİ’nin inovatif ürünlerinden Süt Burger için yaptığı patent başvurusu Avrupa’nın 35 ülkesinde tescillendi.

Lezzeti ve eğlenceli burger şekli ile hem çocukların hem de annelerin sevgisini kazanan ETİ Süt Burger; ürün reçetesi, üretim ve paketleme proseslerindeki benzersizliği ile Türkiye ve Azerbaycan’ın yanı sıra Avrupa’nın 35 ülkesinde daha rakiplerinden ayrışarak kendini kanıtladı.

Yurtdışında “ETİ Milk Burger” adı ile satışta olan ETİ Süt Burger’in patent tescili, aralarında Almanya, Fransa, İtalya, Hollanda ve İspanya olmak üzere 35 Avrupa ülkesini kapsarken, ürün 20 yıl süreyle patent koruması altına alınmış oldu.

2016 yılında, Batı ve Doğu Avrupa’da yer alan 8 ülkeden hızlı tüketim sektöründeki 9.900 yeni ürün arasından seçilen “11 başarılı lansman”dan biri olarak “Nielsen Avrupa Çığır Açan İnovasyon Raporu”nda yer alma hakkı kazanan ETİ Süt Burger’in patent başarısı ile ilgili değerlendirme yapan ETİ İcra Kurulu Başkanı Hakan Polatoğlu, “Süt Burger ile elde ettiğimiz patent tescili, ETİ olarak yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının ve ürünlerimizin, ne denli inovatif ve özgün olduğunu ispat niteliği taşıyor. Bu tescil ve başvurular, buluşlarımızı korumak ve taklidini engellemek için büyük bir öneme sahip. Gerek tescil olan gerekse başvuru aşamasında olan patent ve faydalı modeller, global bir marka olma yolunda ilerleyen ETİ’nin, gıda sektördeki inovatif kimliğini sadece Türkiye’de değil, tüm dünya ülkelerindeki tüketiciler nezdinde değerli kılacak ve rakiplerimize karşı daha üstün konuma getirecek önemli araçlardan biri olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Gücünü Sütten Alan Burger” söylemiyle ürün çeşitleri arasına her geçen gün bir yenisini ekleyen ETİ Süt Burger, sade, muzlu, çilekli ve kakaolu çeşitleriyle çocuklar için birbirinden lezzetli soğuk atıştırmalıklar sunuyor.

“Nielsen Avrupa Çığır Açan İnovasyon Raporu”na girmeye hak kazanmıştı

ETİ Süt Burger, 2016’da hızlı tüketim sektöründeki 9.900 yeni ürün arasından seçilen “11 başarılı lansman”dan biri olarak “Nielsen Avrupa Çığır Açan İnovasyon Raporu”nda yer almıştı.

Batı ve Doğu Avrupa’nın 8 ülkesindeki hızlı tüketim sektörünün (FMCG) başarılı lansmanlarını değerlendirmek ve bu lansmanların sektöre ilham vermesini sağlamak amacıyla hazırlanan raporda yer alan ürünler, “farklılık”, “hedeflere uygunluk” ve “başarının sürdürülebilirliği” olmak üzere 3 temel kritere göre değerlendirilmişti.