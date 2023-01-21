Etik yapay zekâ insanlık için zorunluluk

Konuşmasında, robotların ve yapay zekânın “insanların yerini alacakları” endişesinin yaygınlığına dikkat çeken Hanzade Doğan, “Yapay zekânın insanların yerini alacağına değil, insanların gelişimini destekleyeceğine inanıyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde ilerletiyor, yapay zekâ algoritmalarını mevcut görevlere dâhil olacakları şekilde eğitiyoruz” dedi.

Her ülkenin kendi yapay zekâ stratejisine sahip olmasının zorunluluğundan da bahseden Hanzade Doğan, “Ülkemizdeki en büyük Ar-Ge merkezlerinden birine sahibiz ve merkezlerimizde 1000’den fazla mühendis istihdam ediyoruz” şeklinde konuştu.