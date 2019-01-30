Etiya teknolojisiyle dijitalleşme alanında bir ilk gerçekleşti

30 Ocak 2019

Türkiye’nin en büyük kurumsal yazılım firması Etiya, Kanada’da büyük bir operasyonu başarıyla tamamladı.

Şirketlerin dijital yol haritasını kurgulayarak, uygulamaya geçiren Etiya, Kanada’nın ilk yüzde 100 dijital mobil ve internet servisi olan Fizz’in hayata geçmesi için tercih edilen yazılım şirketi oldu.

Yüzde 100 dijital müşteri deneyimi

Yüzde 100 dijital mobil ve internet servisi modeliyle Fizz, müşterilerine kullanım planlarını kendi yönetebilecekleri tamamen özelleştirilebilir bir hizmet sunuyor. Kullanıcıların birbirleriyle etkileşimde bulunmalarına fırsat verirken, bağlılık programı sayesinde de çeşitli kurgularla hediye kazanmalarına ve diğer kullanıcılarla paylaşmalarına olanak sağlıyor.

Fizz’in yüzde 100 dijital marka stratejisi, Etiya’nın Yapay Zeka Tabanlı Dijital Servis Platformu sayesinde hayata geçti. Tamamen yeni nesil müşterilerin deneyimlerini esas alan proje çağrı merkezi, bayii yada ofis olmadan bütün müşteri işlemlerinin diJital ortamlardan yapılmasına olanak veriyor. Proje deneyime dayalı müşteri memnuniyeti ve operasyonel verimlilikte çığır açacak yeni bir iş modeli sunuyor.

Etiya’nın sağladığı, müşteri deneyimine şekil veren uygulamalarla Fizz, kullanıcılarına tüm kanallarda bütünleşik, kusursuz bir müşteri deneyimi sunuyor.

Etiya CEO’su Aslan Doğan: Bizim için çok büyük bir dönüm noktası

Projeyle ilgili açıklamada bulunan Etiya Kurucu Ortağı ve CEO’su Aslan Doğan, “Dijitalleşmenin konuşulduğu bir dünyada teknolojini üst, olarak bilinen bir ülkede tamamen müşteri deneyimini esas alan digital bir markayı hayata geçirdik. Bu yıllardır CRM alanında uzmanlaşmamızın ve başta yapay zeka olmak üzere yaptığımız yatırmların güzel bir sonucu. İhale aşamasında dünyanın en büyük şirketleriyle rekabet ederek, teknik değerlendirmede 17 dünya devini geride bırakarak kazandığımız işi hayata geçirdiğimiz için gururluyuz, Proje dünyadaki ilk örneklerinden biri” dedi.

Videotron CIO’su Bonin: Kendini kanıtlamış olan Etiya'yı seçtik

Videotron CIO’su Pierre Bonin ise yaptığı açıklamada Etiya ile yapılan proje ortaklığını, “Gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ile kendini kanıtlamış olması ve gelişmiş yapay zeka platformunu temel alarak Etiya'yı seçtik. Etiya ile iş ilişkimiz; birbirini tamamlayan uzmanlığımızın bu iddialı projeyi başarılı bir şekilde geliştirmek ve uygulamak için anahtar haline gelmesiyle kısa zaman da gerçek bir işortaklığına dönüştü” sözleriyle tanımladı.