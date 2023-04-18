Europower halka arzında yatırımcı rekoru

Europower Enerji hisselerinin halka arzı kapsamında 12-14 Nisan tarihleri arasında talep toplama işlemleri yapılmıştı. Borsa İstanbul’da işlem görmeye hazırlanan Europower paylarının halka arzı bireysel ve kurumsal yatırımcılardan yoğun talep gördü.

Ak Yatırım liderliğinde 41 üyeden oluşan bir konsorsiyumun aracılık ettiği halka arzda 2 milyon 240 bin 284 adet başvuru ile toplam 241 milyon 716 bin 414 pay karşılığı 9 milyar 814 milyon TL’lik rekor talep geldi. Grup çalışanları ve yurt içi bireysel yatırımcılardan toplam2 milyon 240 bin 27’ye ulaşan başvuru alındı.

Halka arz geliri ile büyüme ivmesine hız kazandırılacak

Halka arzda toplam 2 milyon 118 bin 379 yatırımcıya 50 milyon adet ve ek satış kapsamında 10 milyon adet olmak üzere toplam 60 milyon adet payın satışı yapıldı. Europower payları 40,60 TL sabit fiyatla yatırımcıyla buluştu ve toplam halka arz büyüklüğü ise 2 milyar 436 milyon TL oldu.

Europower Enerji, arzdan elde edilen gelirle büyüme ivmesini ve yeni yatırımlarla sürdürülebilir büyüme adımlarını daha da hızlandırmayı planlıyor.

Başarılı bir halka arz gerçekleştirmekten ötürü gurur duyduklarını belirten Europower Enerji Yönetim Kurulu Başkanı M. Behiç Harmanlı, elde edilecek gelir ile yeni yatırımlar, kapasite artış ve ürün çeşitliliği planlarına da değinerek şu açıklamada bulundu: “Europower Enerji’ye yatırımcıların büyük ilgisi bizi çok gururlandırdı.

Halka arzımızda yurtiçi bireysel yatırımcılardan planlanan tahsisat tutarının 3,38 katı talep geldi ve şirketimizin 2 milyon 118 bin 379 yeni ortağı oldu. Şimdi Europower Enerji ile de yeni ortaklarımızla daha büyük başarılar hedefliyoruz.

Halka arzdan elde edilen gelir ile yeni yatırımlarımızı, kapasite artış planlarımızı hayata geçireceğiz ve ürün çeşitliliğimizi de artırmayı düşünüyoruz. Biz ülkemizin geleceğine olan inancımızı yinelerken, yatırımcılarımız da şirketimizin geleceğine duydukları güveni göstererek bizi gururlandırdı. Tüm yatırımcılara ve yeni ortaklarımıza gösterdikleri ilgi için teşekkür ediyorum”