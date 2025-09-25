Experian ve Agra Fintech’ten stratejik iş birliği: KOBİ’ler ve finansal kurumlar için veri analizi çözümleri sunulacak

Dublin merkezli küresel veri ve teknoloji şirketi Experian ve mali veri analizi çalışmalarıyla alanında lider olan Agra Fintech, Türkiye’de bankacılık işlem verileri, e-defter, e-fatura, mizan ve beyanname gibi mali veriler üzerinden işlem bazlı analizler gerçekleştiren, ileri analitik tekniklerle çalışan yeni finansal çözümler geliştirmek üzere stratejik iş birliğine imza attı. Bu iş birliği kapsamında, özellikle finansal kurumların kredi yaşam döngüsündeki tüm kritik aşamalarda kullanılabilecek analitik modellerin geliştirilmesi ve sunulması hedefleniyor.

İş birliği kapsamında geliştirilen platform ile bankalar ve diğer finansal kurumlar için hızlı, güvenli, düşük maliyetli ve regülasyonlara uyumlu veri analizi imkânı sunulacak. Böylece kurumlar kredi tahsisinden risk yönetimine kadar her aşamada daha doğru ve etkin kararlar alabilecek.

İlerleyen dönemde aynı teknolojinin, KOBİ’lerin kendi mali verilerini anlamlandırarak finansal sağlıklarını izlemelerine ve finansal erişimlerini artırmalarına olanak sağlayacak şekilde uyarlanması planlanıyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Experian Türkiye Genel Müdürü Simge Danışman, “Türkiye’de ve dünyada KOBİ’lerin finansal sisteme erişimi hâlâ sınırlı. Experian olarak bu sorunu, alternatif veri kaynaklarıyla çözmeyi hedefliyoruz. Agra Fintech’in mali veri işleme gücünü, Experian’ın ileri analitik yetkinlikleri ve global tecrübesi ile birleştirerek finansal kurumlara uçtan uca karar destek hizmetleri sunacağız. Böylece kredi süreçlerinde doğruluk, adalet ve hız kavramlarını aynı anda sunmayı mümkün kılıyoruz” dedi.

Experian Türkiye Finansal Hizmetler Lideri Ahu Atay ise, “Finansal kurumların doğru kararlar alabilmesi, yalnızca verilere değil, bu verilerin hızlı, güvenli ve anlamlı şekilde sunulmasına da bağlı. Agra Fintech ile geliştirdiğimiz çözümle, mali verileri bulut tabanlı, regülasyonlara uyumlu ve erişimi kolay bir platformla analiz ederek finansal sistemin hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Böylece hem KOBİ’ler finansal araçlara daha rahat ulaşabilecek hem de kurumlar riskleri daha etkin yönetebilecek” dedi.

Agra Fintech Kurucu Ortağı Taner Toraman ise, “Geleneksel muhasebe verileri artık sadece kayıt tutmak için değil, işletmelerin geleceğini şekillendirmek için kullanılıyor. Agra Fintech olarak, e-defter, e-fatura, mizan ve beyannameler gibi mali verileri yapay zekâ teknolojileriyle analiz ederek işletmelerin kendi finansal sağlıklarını anlamalarını ve doğru kararlar almalarını sağlıyoruz. Experian iş birliğiyle bu teknolojiyi, özellikle finansal kurumlar için geliştirilmiş yeni çözümlerle birleştirerek daha geniş bir etki yaratmayı hedefliyoruz” dedi.

Agra Fintech Kurucu Ortağı Muharrem Uğurelli ise, “Verinin gücü, onu anlamlandırabilenler tarafından değer kazanıyor. Agra Fintech olarak, yüksek işlem kapasitesine sahip, güvenli ve kendimize ait altyapımızla mali verileri saniyeler içinde analiz edebiliyor ve bunları karar vericiler için yüksek değerli içgörülere dönüştürebiliyoruz. Experian ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde bu teknolojik gücü, finansal kurumların kredi tahsisinden pazarlamaya kadar tüm karar süreçlerinde kullanabilecekleri, ölçeklenebilir ve güvenilir çözümlere dönüştürüyoruz” dedi.

Her iki kurum da kendi uzmanlık alanlarında finansal kurumlara yönelik çözümler sunmada güçlü bir lider konuma ve derin pazar tecrübesine sahip. Bu iş birliği ile taraflar, özellikle finansal kurumların kredi yaşam döngüsündeki tüm kritik aşamalarda kullanılabilecek analitik modellerin geliştirilmesi ve sunulmasına odaklanacak.