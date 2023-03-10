EYT’li olup prim borcu olanlara Garanti BBVA’dan uygun kredi

EYT’li olup prim borcu olanlar ise avantajlı faiz oranlarıyla EYT kredisi kullanarak hemen emekli olabiliyor.

Ayrıca emekli maaşını taşıma ve yeni müşteri olmak gibi işlemler şubeye gitmeden Garanti BBVA Mobil’den yapılabiliyor.

SSK veya BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar e-Devlet üzerinden ulaşabilecekleri “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt” belgesinde, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise emeklilik dilekçelerinde Garanti BBVA’yı seçerek promosyon imkânlarından kolayca yararlanabiliyor. Maaşını Garanti BBVA’ya taşımak isteyen emekliler ise Garanti BBVA Mobil veya e-Devlet üzerinden işlemlerini kolayca yerine getirebiliyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alan emekliler internet ve mobil şubelerden gerçekleştirecekleri havale ve hafta içi saat 16:00’ya kadar yapacakları EFT işlemleri için ücret ödemiyor. Ayrıntılı bilgiye Garanti BBVA şubelerinden ve www.garantibbva.com.tr’den ulaşılabiliyor.

Promosyon avantajından yararlanmak için son başvuru tarihi ise 31 Mart 2023.