EYT’de promosyon ve kredi yarışı hız kazandı

Bankalar, maaşını taşıyacak EYT’lilere yönelik promosyonlar için seçenekler sunmaya başladı.

Bireysel müşterilerine EYT kredisi kullandıracak olan bankalar farklı faiz oranlarıyla kredi imkânı sunuyor.

Akbank, EYT kredisi kullanacak müşterilerine yüzde 1.78’den başlayan faiz oranlarıyla kredi imkânı sağlarken, Garanti BBVA’da oran yüzde 1.69’dan başlıyor.

İş Bankası ise yüzde 1.84 faiz oranlarıyla EYT kredisi veriyor. DenizBank yüzde 1.48’den başlayan faiz oranlarıyla kredi verirken Yapı Kredi de, SGK prim borçlarına yönelik verilecek kredilerin faizi yüzde 2.09’dan başlıyor.

Faiz oranları çekilecek miktar ve vade süresine göre değişiklik gösteriyor.

Emekli promosyonuna EYT’liler ekleniyor

Emeklilere yönelik promosyonları olan bankalar EYT’lilerin emekli maaşlarını taşımalarına yönelik promosyonlarını açıklamaya başladı.

Emekli maaşlarını taşıyanların 3 yıl taahhütte bulunması gerekiyor.

EYT’liler için ilk kampanya açıklayanlardan QNB Finansbank, 3 Mart 2023 tarihinden itibaren emekli maaşını taşıyan EYT’lilere 8.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatına ek olarak, CardFinans Emekli Kredi Kartı’na özel, Market ve Eczane harcamalarında yıllık 1.200 TL indirim ile toplamda 9.200 TL’lik nakit kazanma fırsatı sunduğunu duyurdu.

Diğer bankaların da süreç içinde halihazırdaki emekli promosyonlarını EYT’lileri de kapsayacak şekilde çeşitlendirmesi bekleniyor.