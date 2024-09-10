Eyüp Bartık: Avrupa’ya makine de taşıyoruz, baklava da

Güneş DOĞDU SOYLU

Eyüp Lojistik, özgün kargo taşımacılık çözümü ‘Yük Taksi’ ile sanayicilerden ve ticaret erbabından tam not almış durumda. Avrupa’nın her noktasına 5 günde ekspres, aktarmasız, parsiyel taşımacılık hizmeti vermeye başlayan şirket, minivan araçlardan oluşan taksilerle, 1 kilogramdan 1300 kilograma kadar yük taşıyabiliyor. Sevkiyatlar ve araçlar profesyonel ekiplerce anlık takip edilip, müşteriler bilgilendiriliyor.

'Yük Taksi' artık tescilli bir marka

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, “Yük Taksi’yi de bu amaçla hayata geçirmiştik, isim tescil işlemlerini tamamladık. Firmalar bizden Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika, İtalya, Avusturya, İsviçre, Fransa, İspanya, Danimarka, Polonya, İsveç, Macaristan, Romanya, İngiltere ve Doğu Avrupa’nın her noktasına ekspres ürün sevkiyatı talep ediyor. Yük Taksi ile parsiyel olarak çeşitli evraklar, tekstil, makine, ambalaj, gıda, geniş ve ağır tonajlı yüklerin yanı sıra Gaziantep’in geleneksel tadı olan baklavayı da sıklıkla taşımaktayız. Hemşehrilerimizin bu yöndeki talebi oldukça fazla. Gurbetçilerin memleket özlemini de böylece gideriyoruz. Her gün Gaziantep’ten düzenli bir şekilde hareket eden 12 aracımız var. Ayda 240 sefer yapıyoruz” dedi.

Hizmetimizi tercih edene baklava hediye

“Büyük küçük demeden tüm ihracat ürünlerini Avrupa’ya parsiyel olarak ulaştırıyoruz. Gaziantep bir sanayi şehri, bu nedenle de firmalar, tamirat gerektiren makine parçasını veya yedek parça gibi ürünleri Avrupa’ya sıkça gönderiyor. Tamiratı gerçekleştirilen bu makineler ve yedek parçalar, Yük Taksi ile hızlıca Türkiye’ye ulaşıyor" diyen Bartık, Avrupa’ya ürün gönderen tüm müşterilerine Gaziantep baklavasını da hediye olarak gönderiklerini belirtti.

Zamanı iyi yönetmek büyük önem taşıyor

Araç takip sistemleri hakkında da bilgi veren Bartık sözlerini şu şekilde tamamladı: “Araçlarımızı anlık takip ediyoruz, sürücülerimizi daha etkin bir şekilde yöneterek en iyi rota planını oluşturuyor ve zamanı değerlendiriyoruz. Hangi ülkede ne var? Ne gibi sorunlar var? Bu soruların yanıtlarını biliyoruz. Yaptığımız iş hakkında deneyimli ve bilgiliyiz. Önceliğimiz müşterilerimizin memnuniyeti, onların ihtiyaçlarına çözüm önerileri geliştiriyoruz. Türkiye’de lojistik ve depo lojistiği alanındaki iş hacmimizi bu anlayışla büyütmeye devam edeceğiz.’’