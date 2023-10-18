Fakir, inovatif ürünlerle ilk 9 ayda $ bazında %61 büyüdü

Mehmet Hanifi GÜLEL

Fakir Hausgeräte Satış ve Pazarlama Grup Başkanı Fatih Saruhan, globalde ve Türkiye'deki ekonomik durumları değerlendirildiğinde başarılı bir yıl geçirdiklerini ifade etti.

Geçen yıl markanın kurumsal kimliğinde köklü değişiklikler yapıldığını aktaran Saruhan, “Kurumsal kimliğimiz çerçevesinde logomuzu ve stratejimizi değiştirerek ürünlerimizi inovatif teknolojilerle geliştirip birçok alanda kendimizi yeniledik. İlk mağazamızı Ümraniye Medyan AVM’de, ardından Mall Of İstanbul’da hayata geçirdik. Şu an 12 adet olan bu deneyim mağazalarımızın sayısını yenilenen stratejimiz kapsamında 15’e çıkarmayı hedefliyoruz. Yakında Marmara Forum, İzmir İstinye Park ve Bursa’da da yeni konsept deneyim mağazalarımızın açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Sağlık grubunda yeni markası iYO

Farklı inovatif ürünlerle, rakiplerinden ayrışma hedefi koyduklarını kaydeden Saruhan, özellikle büyüyen kahve pazarında, robot ve dikey şarjlı süpürge ürün grubunda yeni ürünlerle yer aldıklarını açıkladı.

Önümüzdeki yıllarda sağlık ve bakım ürünlerinde büyüme beklediklerine de vurgu yapan Saruhan, “Son üç yılda yapmış olduğumuz AR-GE çalışmaların da birçok ürünü Fakir Hausgeräte çatısı altında yer alan iYO markamızla pazara sunmaya başladık. iYO ile tamamen cilt bakım ve sağlık ürünlerimizle yer alıyoruz’’ diye konuştu.

Pişirici grubunda inovatif ürünleri olan yoğurt makinesi ile sektörde öne çıktıklarını ifade eden Saruhan, yoğurt yapma makinelerinin patentli olduğunu, çiğ sütü pastörize ederek ve mayalayarak yoğurt yapabilme özelliğine sahip olduğunu açıkladı. Saruhan, ‘’Pişirici grubunda, stant mikserler ve inovatif ürünlerde ciddi yeniliklerimiz var. Bunun yanı sıra dikey şarjlı süpürge pazarı çok ciddi büyüyor. Ayrıca, robot süpürge pazarında ilk üçte yer alıyoruz" dedi.

İhracatta yüzde 100 büyüme yakaladı

Saruhan, toplamda 60 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Saruhan, ihracatta iki yıl içinde yüzde 100’ün üzerinde bir büyüme yakaladıklarını söyledi. Saruhan, ‘’Şu an firma olarak ihracat pazarlarımızı inceliyoruz Önümüzdeki beş yılda ihracatın ciromuzdaki katkı payını yüzde 40’a yükseltmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.