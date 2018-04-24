Falcon Yapı Kimyasalları, sıvı ürün grubuna yatırım yapıyor

24 Nisan 2018

BERRİN SESLİ

GAZİANTEP - Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yapı kimyasalları üretimi gerçekleştiren Falcon, sıvı ürün grubunda üretim yapmak için kolları sıvadı. Üretiminin yüzde 10-15’ni yakın pazarlara ihraç eden firma, özellikle Suriye’nin yeniden yapılanması ve Irak pazarının canlanmasıyla ihracata yönelik yatırımlar yaparak ürün çeşitliliğini ve kapasitesini artıracak adımlar atıyor.

6 bin 500 metrekaresi kapalı toplamda 28 bin 500 metrekarelik tesislerinde yıllık 185 bin ton yapı kimyasalları üretim kapasitesine sahip olduklarına değinen Falcon Yapı Kimyasalları Fabrika Müdürü İlter Yaman, “2014 yılından bu yana üretim gerçekleştiriyoruz. Üretim tesisimiz 185 bin ton/yıl yapı kimyasalları üretim kapasitesine sahip. Yedi ana grupta üretim yapan firmamız, çimento esaslı seramik fayans yapıştırıcılar, derz dolgular, tamir harçları ve sıva grupları ile su bazlı ve mineral cephe kaplamalarıyla yapı kimyasalları alanında kaliteli, yenilikçi ürünler geliştirmek ve üretmek bilinciyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TSE belgelerimizi tamamladık.

Kalite konusunda piyasada kendimizi ispatladığımızı düşünüyoruz. 21 kişiye istihdam sağlıyoruz. Irak ve Suriye’ye ihracat yapıyoruz. Özellikle Suriye pazarını çok önemsiyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız yatırımları Suriye’nin yeniden yapılanmasını düşünerek şekillendiriyoruz. 2017 yılında üretimimizin yüzde 10-15’ni ihraç ettik. Bu yıl bu oranı yüzde 30’lara çıkarmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Son olarak toz grubuna 3.5 milyon dolarlık yatırım yaptıklarının bilgisini veren Yaman, bu yıl sıvı yapı kimyasalları ve sıvı yalıtım sistemleri üzerine yatırım yapacaklarını söyleyerek şöyle devam etti; “Doğaya duyarlı, ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlamak, ürünlerimizi en doğru ve anlaşılır uygulama bilgileri ile pazara sunmayı hedefliyoruz. Türkiye’deki önemli marka boya firmalarının ikisi ile fason üretim için görüşme halindeyiz. Bu yıl büyük ihtimal birlikte çalışmaya başlayacağız. Yurtiçi pazarı artık bölgesel olmaya başladı. Ürettiğimiz ürünler yük olarak ağır, fiyat olarak ucuz olduğu için nakliye fiyatları satışlarda tüm Türkiye için bizi zorluyor. Pazarda fiyat olarak rekabet edebilmek için 300 km çapı kendimize ülke içi pazar olarak belirledik. Bu iki firmanın fason üretimde bizlerle görüşme sebebi de Güneydoğu bölgesine hakim olmak. Yapı Kimyasallarındaki sıvı ürün grubunu üretmek için ise yeni yatırım yapacağız. Bunun için 500.000 TL'lik yatırım yapacağız. Bu yatırımımızın tam anlamıyla faaliyete geçmesiyle önümüzdeki günlerde ürün gamımızı daha da genişleteceğiz.”