FANUC, gıda sektörünün geleceğini değiştiriyor

Son yıllarda önem düzeyi üst seviyeye erişen hijyen ve buna bağlı olarak güvenilir gıdaya ulaşma ihtiyacı, risklerin önlenmesi konusunda yürütülen çalışmaları da artırıyor. Değişen iklim koşulları ve artan dünya nüfusuyla birlikte gelecekte yaşanması muhtemel sorunlara karşı güvenilir gıdaya erişimi kolaylaştırmak ise yeni robot teknolojileriyle mümkün oluyor. Özellikle pandemi döneminde her türlü bozulma ve bulaşma etkeninden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş güvenilir gıdanın üretilip tüketiciye sağlıklı şekilde ulaştırılması, yüksek teknolojiye sahip robotlarla sağlanıyor. Hastalıklara neden olan fiziksel, biyolojik ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, taşınması, depolanması ve son tüketiciye sunulması sürecini ele alan gıda güvenliği, sağlıklı bir toplumun da temelini oluşturuyor.

Direkt gıdaya temas edilen alanlarda gıda sektörüne özel dizayn edilmiş robotların varlığı, gıda güvenliğinin küresel boyuttaki sorununa çözüm getiriyor. Ürünün el değmeden işlenmesi ve ardından uygun koşullarda paketlenip, tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan robotlar geliştiren FANUC, gıda güvenliğine yeni SCARA modelleriyle farklı bir boyut kazandırıyor. 3 kilogram taşıma kapasitesi ve 400 milimetre erişim mesafesine sahip SR-3iA/C ile 6 kilogram taşıma kapasitesi ve 650 milimetre erişim mesafesine sahip SR-6iA/C modeller, FANUC’un kendini kanıtlamış SCARA serisiyle aynı mekanik yapıyı kullanıyor. Ağır ortamlarda ekstra dayanıklılık için beyaz epoksi kaplamayla toz ve su spreyi kaynaklı kontaminasyon girişine karşı IP54 korumaya sahip SCARA modelleri, gıda tesisleri ve temiz odalarda kapsamlı temizleme prosedürlerini gerçekleştiriyor.

360 derece zarf içinde çalışan her iki FANUC SCARA robot modeli, rakiplerine kıyasla yerden tasarruf sağlayan ultra kompakt ayak izi sunuyor.