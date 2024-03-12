Fersan Türkiye'de hardal üretimine başlıyor

Özlem SARSIN

Hardalların Türkiye’de üretileceğini kaydeden Güven, çok yakın bir zamanda Develey sosları ve hardalın yanı sıra, Aiko sosların ve yeni markaların da raflarda olacağını duyurdu.

40 ülkeye ihracat

Gürhan, “Türkiye ekonomisine sağlayacağımız büyük katkılar bizi şimdiden çok heyecanlandırıyor. Fersan denilince akla ilk sirke geliyordu. Artık bu durum yavaş yavaş değişiyor. Öte yandan yenilikçi ürünlerimize ve işbirliklerimize de hızla devam ediyoruz. Almanya başta olmak üzere, Fransa, Japonya, Rusya gibi 40 ülkeden fazla ülkeye ihracatımız söz konusu.

En çok ihracat yaptığımız ülkeler Asya: Çin, Japonya, Singapur, Malezya, Bangladeş, Pakistan, Azerbaycan olurken, Orta Doğu’da ise Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği’ne ihracat gerçekleştiriyoruz. Artık İspanya ve Fransa McDonald’s’ın da turşu tedarikçisi olduk. Turşu üretim kapasitemiz yüzde 110 ve dilimli salatalık ürünümüzün 99’u da ihraç ediliyor. Sadece Türkiye’de değil, Afrika ve APMEA bölgesinde de büyüyeceğiz” dedi.

Türkiye önemli lokasyonda

Develey Group CEO'su Michael Durach da. Türkiye’de yatırımlarının devam edeceğini söyledi. Durach, “Global yaklaşımı benimsiyoruz. İç piyasada Develey markası ile tüketicileri buluşturmak istedik. Türkiye, Ortadoğu ve Afrika için müthiş bir lokasyon. Türkiye ihracatımızı buradan büyüteceğiz. İyi, kaliteli ürünler, kaliteli insanlar ve kaliteli çalışmalarımızla beraber çok iyi bir markanın lansmanını Türkiye'de yapacağımıza inanıyorum.

Hardal üretmemiz benim için çok gönülden geçen bir olay. Fersan kalitesi ve güvencesiyle hardalımızı Türkiye ile buluşturacağımız için çok mutluyuz ve hardal tüketiminin artacağına da inancım sonsuz. Üretimin burada olması çok kıymetli, sosların AR-GE’si de burada yapılacak. Çünkü yerli olmasına ve kaliteye çok önem veriyoruz” dedi.