Fiat Connect’in yeni özelliğine IDC’den ödül
Fiat, “Connect” uygulaması ile 4’üncüsü düzenlenen IDC Turkey DX Awards’ta (Dijital Dönüşüm Ödülleri) ödüllendirildi.
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Tofaş açıklamasına göre, bağlanabilirlik teknolojisine 2017 yılından beri yatırım yapan Fiat markasının, Connect’te devreye alınan, otomobillerin araç bilgilerinin yanı sıra araç geçmişi ve sürücü davranış bilgileri kullanılarak değerlenmesini sağlayan inovatif çözümü “Araç İkinci El Dinamik Değerleme” özelliği, IDC Turkey DX Awards 2022’de “Future of Digital Innovation (Dijital İnovasyonun Geleceği)” kategorisinde birinciliğe layık görüldü.