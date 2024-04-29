Fildişi Sahili’ne ilk Türk otel yatırımı

Başak Nur GÖKÇAM

Franchise modeliyle büyümeyi hedefleyen Elite World Hotels & Resort, yurt dışındaki ilk otelini Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nde açmak için imzaları attı. Batı Afrika’nın ilk Türk oteli olacak Elite World Grand Yamoussoukro’nun imza töreni, Fildişi Sahili Cumhuriyeti Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Prof. Kouakou Kouadio Clément, yatırımcı firma Bodo Services SARL Yönetim Kurulu Başkanı Aristide Konan ve Elite World Hotel üst yönetiminin katılımıyla gerçekleşti.

Anlaşmayı değerlendiren Elite World Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Afrika’nın turizmde saklı kalmış bir potansiyel taşıdığını ve yurt dışında ilk otellerini Fildişi Sahili’nde açacaklarını söyledi. Bezaroğlu, “Büyüme hedefimizde, sadece yurt içi ve yurt dışında yakın coğrafyalar değil, turizmde büyüme potansiyeli taşıyan uzak coğrafyalar da bulunuyor” dedi.

Sırada Avrupa var

Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi, hem markalarını, hem de Türk kültürünü yurt dışına taşımanın yanı sıra, bölgenin turizm potansiyelini de dikkate alarak farklı şehirlerde otel projeleriyle de ilgilendiklerini açıkladı. Petekçi, “Ayrıca yurt dışında Almanya, Hollanda, İtalya gibi ülkeler de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Hem yurt içi hem de yurt dışında devam eden görüşmelerimizle 2030 yılında 50 otele ulaşma hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Fildişi Sahilleri’nin yatırım açısından önemine vurgu yapan Petekçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Otel binamız, meclis binası ile tam karşılıklı olacak. Oradaki yeni otelimiz ile ağırlıklı kongre turizmi ve iş insanlarına yönelik bir konaklama amaçlıyoruz. 60 milyon euro değerindeki yatırımın 12 yılda geri dönüşünü planlıyoruz.” Toplantıda verilen bilgilere göre, başkent Yamoussoukro yer alacak otel, Elite World Grand markasıyla hizmet verecek. 20 yıllık anlaşmayla otel, Bodo Services SARL firması tarafından yapılırken, Elite World tarafından işletilecek.

Haziran 2026'da hizmete açılacak

100 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilecek otelin inşaatına 6 ay içesinde başlanacak. 2026 Haziran ayında ise Elite World Grand Yamoussoukro’nun 2026 yılının haziran ayında ise ilk müşterilerini ağırlaması hedefleniyor. Ayrıca, “Dünden Bugüne İz Bırakan Lezzetler: Van Kahvaltısı” projesiyle Van kahvaltısını kültürel ve gastronomik bir değer olarak dünyaya tanıtma misyonuna Fildişi Sahili’nde işleteceği otelde de devam edecek.