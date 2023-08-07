Filmi vizyona girince Trendyol'da Barbie ürünleri rekor kırdı

Trendyol’dan yapılan açıklamaya göre, filmin vizyona girmesi ile birlikte tüm dünyada adeta Barbie çılgınlığı yaşanıyor.

Trendyol’un verilerine göre dünyanın en bilinen oyuncakları arasında gösterilen Barbie filminin 21 Temmuz tarihinde vizyona girmesi oyuncak satışlarını arttırdığı gibi, moda, güzellik ve dekorasyon sektörlerinde de satış patlaması yaşanmasına neden oldu.

Trendyol’daki Barbie oyuncakları ve Barbie temalı ürünlerde önceki aylara göre toplam 3 kat satış artışı gerçekleşti.

Trendyol’da yer alan özel koleksiyon Barbie oyuncakları 2 günde tükenirken, en çok satan Barbie ürünleri Barbie Chelsea’nin Karavanı, Barbie Balerin Bebekler ve Barbie Deniz Kızı oldu.

Yıllık rekor kırıldı

Barbie, oyuncak kategorisinde Trendyol’un verilerine göre 2023 yılında yaklaşık 53 bin adet satış gerçekleştirerek rekor kırdı. Barbie'nin Rüya Evi 17 bin adet satış rakamıyla Barbie sevenlerin yıldızı olarak dikkatleri üzerine çekti.

Trendyol’da moda kategorisinde pembe ürünler içerisinde en çok elbise, çanta ve bluz olarak tercih edildi.

Bu ürünlerle pembe modasını yakalamak isteyenler ise tercihini Barbie tasarımlı telefon kılıfları, pembe terlikler ve pembe ve ışıltılı makyaj ürünlerinden yana kullandı.