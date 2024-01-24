Finans uygulaması Turan 35 milyon TL yatırım aldı

Devam yatırım turuna United Payment ile birlikte Turan’ın mevcut yatırımcılardan APY Ventures da eşlik etti.

Turan, bu devam yatırımı ile son 16 ayda toplamda 75 milyon TL’den fazla yatırım almış oldu. Turan’ın devam yatırımını değerlendiren Turan Kurucusu Özgür Bayraktar, “Geldiğimiz noktaya ve geleceğe baktığımızda bu yolculuğun henüz sadece yüzde 1'inde olduğumuzu değerlendiriyoruz.

Türk Devletleri arasında dijital para transferi koridoru hedefimizde ilk olarak Azerbaycan’da faaliyetlerimizi hızlandırdık. Yakında kullanıcılarımız Azerbaycan’dan Türkiye’ye, Türkiye’den Azerbaycan’a cüzdandan cüzdana para transferi yapabilecek” dedi. Asıl hedeflerinin Türk Devletleri arasında tek bir cüzdan altyapısı ile dijital para transferini sağlamak olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Turan Orta Asya’nın en büyük finans uygulaması olacak.

Bu devam yatırımının stratejik iş birliğimizin derinleşmesi açısından önemli bir basamak olduğunu düşünüyoruz” dedi. Girişimleri yurt dışı pazarlarda da desteklerini söyleyen United Payment CEO’su İlker Sözdinler ise “Kurulduğu günden beri yolculuğuna yatırımcı ve iş ortağı olarak eşlik ettiğimiz Turan, 180 milyondan fazla soydaşımızın yaşadığı Türk coğrafyasında, bankaların ulaşamadığı kitlelerin finansal ihtiyaçlarını tamamen dijital ortamda, kısa sürede ve güvenle gerçekleştirmesini sağlıyor.

Kurulalı 14 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen 300 bini geçen müşteri sayısı, 500 milyona koşan işlem hacmi ve 70 binden fazla kart kullanıcısıyla Turan’ın, bu süreçteki gelişimi ve ulaştığı başarısından dolayı gurur duyuyoruz” diye konuştu.