'Finansal okuryazarlık' eğitimi alanında yeni işbirliği

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, "İŞKUR'un faaliyetlerine baktığımızda, 2024'ün ilk 6 aylık döneminde 1 milyon 510 bin vatandaşımızla bireysel görüşme gerçekleştirmiş, danışmanlık hizmetleri kapsamında 5 bin 525 okul ziyareti yapmış, işveren danışmanlığı kapsamında ise 445 bin 957 iş yeri ziyaretinde bulunmuş. Bu noktada, finansal okuryazarlığın toplumun tüm kesimlerine tanıtılması hedefimize uygun olarak İŞKUR ile imzalanan bu protokolün büyük önem arz ettiğinin bilincindeyiz" dedi.

'Finansal Okuryazarlık Platformu'na 200 binin üzerinde ziyaret

'Finansal Okuryazarlık Platformu'nun 22 Mayıs'ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla tanıtımının yapıldığını anımsatan Gönül, "Oluşturulan içerikler, aile bütçesi yapabilme, finansal/finansal olmayan riskleri yönetebilme, finansal planlama becerisi kazandırabilme, finansal piyasaları anlayabilme ve karar verebilme yetkinlikleri sağlayacaktır. Bir aylık süreçte internet sitesini yaklaşık 200 binin üzerinde kişi ziyaret etti" diye konuştu.

Yeni iş gücü programlarında eğitim zorunlu olacak

İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş de, "Bundan sonra yeni uygulayacağımız aktif iş gücü programlarında eğitimleri zorunlu tutacağız. Çünkü bizler dahil olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin, finansal piyasaların, finansal yatırım araçlarının bu kadar yoğunlaştığı zaman diliminde herkes tarafından bilinmesi gerektiğini biliyoruz" dedi.