Finansmanın %50’sini yeşil altyapı projelerine verecek

Jin Liqun, AAYB’nin Dünya Bankası ve Asya Kalkınma Bankası’nın en büyük eş finansman ortağı olduğuna işaret ederek, ayrıca Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası gibi kurumlarla yakın iş birliği yaptıklarını, bunun da kalkınma zorluklarını ortaklık yoluyla çözme taahhüdünü tam olarak gösterdiğini bildirdi.

Buna göre, iklim finansmanı, 2025 yılına kadar onaylanan toplam finansmanın en az yüzde 50’sini oluşturacak. AAYB Başkanı Liqun, bu yıl 1 Temmuz’da bankanın tüm yeni yatırım projelerini Paris Anlaşması’nın ilgili hedefleriyle tam olarak uyumlu hale getirme taahhüdünü yerine getirdiğini, ayrıca 2022 yılı sonunda bankanın iklim finansmanının toplam yatırımının yüzde 56’sından fazlasını oluşturduğunu ve 2025 yılına kadar belirlenen yüzde 50 hedefine önceden ulaşıldığını bildirdi.