First Abu Dhabi Bank, Yapı Kredi hisseleri için görüşmelere başladı

Bloomberg'e konuşan kaynaklar BAE’nin en büyük bankası FAB’ın Türkiye’de birden fazla bankanın sahipleriyle görüşme yaptığını belirtti.

FAB, Yapı Kredi ve Koç Holding konuya ilişkin Bloomberg'e yorum yapmadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Haziran ayında Körfez bölgesini ziyaretinin ardından FAB Türkiye’deki varlıklarla ilgilenen son BAE’li banka oldu. Daha önce Dubai Islamic Bank, TOM Group’tan yüzde 20 hisse alacağını açıklamıştı.

BAE’de 54 banka 9,5 milyonluk ülkeye hizmet ediyor

Körfez bankaları Türkiye’yi coğrafi yakınlığı, bankacılık sistemine aşinalığı ve 85 milyondan fazla nüfusu sebebiyle büyüme için potansiyel pazar olarak görüyor. Dubai merkezli Emirates NBD 2019’da Denizbank’ı 2,8 milyar dolara satın almıştı. Suudi ve Kuveytli bankalar Türkiye’de uzun süredir bulunuyor. Suudi Arabistan’ın en büyük bankası National Commercial Bank Türkiye Finans Katılım Bankası’nın 2007’de 1,08 milyar dolara satın almıştı. Kuwait Finance House ise 1989’da Türkiye’de tamamına sahip olduğu Kuveyt Türk Katılım Bankası’nı kurmuştu.