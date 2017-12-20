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Fitch Ratings, Enerjisa'nın notunu "AA" olarak açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Enerjisa Enerji AŞ'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu "AA"  olarak açıkladı. 

Fitch Ratings, Enerjisa'nın notunu AA olarak açıkladı
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Enerjisa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformun'a (KAP) yapılan açıklamada Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in şirketin ulusal uzun vadeli kredi notunu "AA"  olarak açıkladığı bildirildi.

Açıklamada, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Enerjisa Enerji AŞ'nin ulusal uzun vadeli kredi notunu AA (tur), görünümünü ise durağan olarak teyit etmiştir." bilgisine yer verildi.

Fitch Rating ise şirketin kredi notuna ilişkin yaptığı açıklamada, Enerjisa'nın Türkiye'deki diğer şirketlere kıyasla daha öngörülebilir kazanca sahip olduğunu ve aynı zamanda kısa dönemde daha yüksek yatırım gereklilikleri bulunduğunu kaydetti. 

Derecelendirme kuruluşu, 2016-2020 yıllarını kapsayan ekonomik planının ilk yılında başarılı bir performans gösteren şirketin söz konusu dönem için sermaye masrafı tahminini arttırdığını aktardı. 

Kaynak: AA

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