Flash TV’nin yeni sahibi belli oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan Flash Haber TV’nin ticari ve iktisadi bütünlüğü, düzenlenen ihale sonucunda Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat’ın sahibi Eşref Keleş tarafından satın alındı.

Satış için belirlenen başlangıç bedeli 84 milyon lira olarak açıklanmıştı. T24'ün haberine göre; Kapalı zarf usulü tekliflerin ardından yapılan açık artırma sonucunda, en yüksek teklifi veren Eşref Keleş kanalı bünyesine kattı.

Eşref Keleş, ihalenin ardından yalnızca Flash TV markasını değil, Göktuğ Multimedya Yayıncılık A.Ş.’ye ait RTÜK tarafından verilen yayın lisanslarını, internet-TV yayın izinlerini ve diğer yayın haklarını da satın aldı.

Böylece Flash Haber TV’nin tüm yayıncılık hakları yeni sahibi Eşref Keleş’e geçmiş oldu.

Eşref Keleş Kimdir?

Eşref Keleş, Diyarbakır doğumlu iş insanı ve Öz Er-Ka İnşaat şirketinin sahibidir. Keleş, geçmişte AKP’den milletvekili aday adayı olmuş, ayrıca 2003 Türkiye Güzeli Aslı Baş’ın şüpheli şekilde hayatını kaybettiği lüks villayı 15 milyon dolara satın almasıyla gündeme gelmişti.

Öz Er-Ka İnşaat, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası başlatılan yeniden inşa sürecinde de aktif rol almış, şirket Hatay’da 2 milyar 474 milyon TL tutarında konut ihalesi kazanmıştı.