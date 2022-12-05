FLO, iyilik hareketini e-ticaret kanalına taşıyor

“Daha iyi bir dünya için gönüllüyüz” mottosuyla toplumsal projelerini sürdüren FLO, Türkiye’nin dört bir yanında sivil toplum kuruluşları ile çalışarak toplumun ihtiyaçlarına yanıt verecek projeleri hayata geçiriyor. FLO, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde flo.com.tr içerisinde yayına aldığı “İyilik Mağazası” ile STK’ları daha iyi bir dünya için gönüllü olan tüm müşterileriyle buluşturuyor. “FLO İyilik Mağazası, Bir Adımdan Fazlası” sloganıyla müşterileriyle buluşan mağazada ilk etapta Türkiye’nin eğitim, sağlık, kadın, çocuk ve çevre konularında faaliyet gösteren altı önemli sivil toplum kuruluşuna ait ürünler satışa sunulacak.

Yeni projeler geliştirilmesine katkı sağlayacak

Herkesin Ayakkabıcısı olma misyonuyla hareket eden FLO, çok markalı ve çok kanalı yapısıyla 7’den 70’e tüm müşterilerinin ihtiyacına, beğenisine ve bütçesine uygun ürünler sunarken; satış kanallarını hayata değer katacak platformlara dönüştürüyor. flo.com.tr üzerinden ürünlerini satışa sunacak STK’lar arasında Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV), Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Çocuk Eğitim Derneği (ÇED), Koruma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) ve Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) bulunuyor. Her biri kendi kulvarında öncü projelere imza atan vakıflar Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ayakkabı alışveriş sitesinde ürünlerini tüketicilere ulaştırırken; Türkiye’nin dört bir yanındaki FLO müşterileri desteklemek istedikleri STK’lara kolayca ulaşabiliyor. Satılan ürünlerden komisyon alınmadan direkt ilgili STK’ya kaynak sağlanmasıyla topluma ve çevreye katkı sağlayacak yeni çalışmalara destek olunması planlanıyor. STK'larla süregelen güçlü iş birliğini sahip olduğu çok kanallı yapıdan güç alarak "İyilik Mağazası"na taşımanın mutluluğunu yaşayan FLO, herkesi FLO.com.tr’de açılan bu mağazadan STK’lara destek olmaya davet ediyor.

"Çok daha fazla kişiye ulaşarak iyilik hareketimizi genişleteceğiz"

FLO Mağazacılık CEO’su Burak Övünç, konu hakkında şu sözleri söyledi: “FLO topluluğu olarak kuruluşumuzdan bu yana merkezimize insanı alıyoruz. Ekonomik yatırımlarımız kadar toplumsal yatırımlarımıza da önem veriyoruz. Benimsediğimiz iyilik hareketini ülkemizin her köşesine taşıyoruz. Durağımız kimi zaman bir köy okulu, kimi zaman bir sağlık kuruluşu kimi zaman bir sevgi evi kimi zaman da bir huzurevi oluyor. Ülkemizi etkileyen afetler ve ani gelişen durumlarda yaraları sarmak için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Bu yolcuklukta en önemli paydaşlarımızdan biri de sivil toplum kuruluşları. Çok markalı ve çok kanallı yapımızın bize sunduğu geniş etki alanını kullanarak, yol arkadaşlarımız olan STK’ları müşterilerimizle buluşturmak hedefiyle “İyilik Mağazası” projemizi hayata geçirdik. Online platformumuzda müşterilerimiz ile sivil toplum kuruluşlarını doğrudan bir araya getirerek iyilik hareketimizi genişletiyoruz. STK’ların bireysel bağışçılara ulaşımını, müşterilerimizin de desteklemek istedikleri alanda çalışan vakıflara erişimini kolaylaştırıyoruz. Önümüzdeki dönemde de “Daha iyi bir dünya için gönüllüyüz” mottomuzla hayata geçirdiğimiz İyilik Mağazası’nda satış yapan STK ortaklarımıza yenilerini ekleyerek, daha iyi bir gelecek için iyilik hareketimizi genişletmeye devam edeceğiz.”