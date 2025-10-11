Fonmap’ten yapay zekâ destekli yatırım danışmanlığı
Fonmap, kişisel yatırım danışmanlığı hizmetine yapay zekâ desteği ekledi. Yerli teknolojiyle geliştirilen sistem, yatırımcının portföy büyüklüğüne bakmadan herkes için özel yatırım stratejileri oluşturuyor. Portföyü bin TL olan yatırımcı da, milyon TL’lik yatırımcı da yapay zekâ destekli kişisel portföy önerilerinden yararlanabiliyor.
Hayati ARIGAN
Fonmap, daha önce Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı alternatif yatırım fonlarına (GSYF ve GYF) dijital erişim sundu. Şimdi ise yapay zekâ destekli kişisel yatırım danışmanlığı ile kullanıcılarının yatırım kararlarını veriyle bir araya getirmeyi hedefliyor. Fonmap Kurucu Ortağı Sami Güzel, 15 ay gibi kısa bir sürede kapsamlı fon platformuna dönüştüklerini belirterek şunları söyledi: “Toplam yatırımcı sayısı 5,5 milyonu aşan TEFAS fonlarının yanı sıra, 400 bine yakın yatırımcısı bulunan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarına dijital erişim sağlıyoruz. Start-up olarak kurulan Fonmap, büyüme evresine geçti. Yerli ve milli teknolojimizle sunduğumuz yapay zekâ destekli danışmanlık hizmetiyle büyümemizi hızlandıracağız.”
Anketle risk profilleri belirleniyor
Fonmap uygulamasında yatırımcılar, birkaç dakikalık bir anketle risk profillerini belirliyor. Yapay zekâ, yatırımcının risk düzeyi, vade ve hedefleri doğrultusunda beş fondan oluşan özel portföy önerileri hazırlıyor. Bu öneriler, Sharpe ve Sortino oranları, volatilite, ortalama getiri gibi performans göstergeleriyle analiz edilerek oluşturuluyor. Fonmap’in algoritması ayrıca makroekonomik verileri de dikkate alıyor. Fonların varlık dağılımları, faiz, enflasyon ve büyüme trendleri gibi göstergelerle eşleştiriliyor. Böylece yatırımcılara hem risk-getiri dengesi optimize edilmiş hem de piyasa koşullarına dayanıklı dinamik portföy önerileri sunuluyor.
7 yıla kadar uzun vadeli fonlardan çıkış imkanı
Fonmap’ın işleyişi de şöyle, girişim sermayesi (GSYF) ve gayrimenkul yatırım fonlarına (GYF) da dijital erişim sağlıyor. Bu sayede yatırımcılar, start-uplardan enerji ve fintek sektörlerine kadar birçok alandaki fonlara evrak süreci olmadan yatırım yapabiliyor. Ayrıca Fonmap’te fon pay devri mümkün olduğu için yatırımcılar, 7 yıla kadar sürebilen uzun vadeli fonlardan çıkış imkânına da sahip oluyor.
35 milyon dolar değerlemeyle 3 milyon dolar yatırım
Fonmap, Turkcell yeni teknolojiler GSYF, Tera GSYO ve RePie Portföy’ün katıldığı tohum yatırım turunda 35 milyon dolar değerleme üzerinden 3 milyon dolar yatırım aldı. Sami Güzel, “Bu yatırımla yatırımcıların kararlarını veriyle güçlendirmeye ve sermaye piyasalarının dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi. Haziran 2024’te hizmete başlayan Fonmap, 15 ayda 10 bini aşkın kullanıcıya ulaştı. Platform, 20 portföy yönetim şirketinin yönettiği GSYF ve GYF’lere yatırım imkânı sunuyor.
Portföy profesyonel algoritmalarla oluşturuluyor
Fonmap’in algoritması yatırımcı profiline göre çok katmanlı analiz yapıyor. Risk profili & vade uyumu; yatırımcının amacı ve süresi dikkate alınıyor. Fon analizi; fonların risk seviyesi, volatilite ve geçmiş performansları karşılaştırılıyor. Performans göstergeleri; Sharpe, Sortino oranı ve ortalama getiri ölçütleri esas alınıyor. Makroekonomik uyum; faiz, enflasyon, büyüme ve sektör dinamikleriyle uyum sağlanıyor. Dayanıklılık; farklı piyasa senaryolarına karşı hedge stratejileriyle portföyler güçlendiriliyor.