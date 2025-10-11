Fonmap’ten yapay zekâ destekli yatırım danışmanlığı

Hayati ARIGAN

Fonmap, daha önce Serma­ye Piyasası Kurulu (SPK) onaylı alternatif yatırım fonlarına (GSYF ve GYF) dijital erişim sundu. Şimdi ise yapay zekâ destekli kişisel yatırım danışman­lığı ile kullanıcılarının yatırım ka­rarlarını veriyle bir araya getirme­yi hedefliyor. Fonmap Kurucu Or­tağı Sami Güzel, 15 ay gibi kısa bir sürede kapsamlı fon platformuna dönüştüklerini belirterek şunları söyledi: “Toplam yatırımcı sayısı 5,5 milyonu aşan TEFAS fonları­nın yanı sıra, 400 bine yakın yatı­rımcısı bulunan girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonlarına dijital erişim sağlıyoruz. Start-up olarak kurulan Fonmap, büyüme evresine geçti. Yerli ve milli tekno­lojimizle sunduğumuz yapay zekâ destekli danışmanlık hizmetiyle büyümemizi hızlandıracağız.”

Anketle risk profilleri belirleniyor

Fonmap uygulamasında yatı­rımcılar, birkaç dakikalık bir an­ketle risk profillerini belirliyor. Ya­pay zekâ, yatırımcının risk düze­yi, vade ve hedefleri doğrultusunda beş fondan oluşan özel portföy önerileri hazırlıyor. Bu öneriler, Sharpe ve Sortino oranları, vola­tilite, ortalama getiri gibi perfor­mans göstergeleriyle analiz edile­rek oluşturuluyor. Fonmap’in al­goritması ayrıca makroekonomik verileri de dikkate alıyor. Fonların varlık dağılımları, faiz, enflasyon ve büyüme trendleri gibi göster­gelerle eşleştiriliyor. Böylece yatırımcılara hem risk-getiri dengesi optimize edilmiş hem de piyasa koşullarına daya­nıklı dinamik portföy önerile­ri sunuluyor.

7 yıla kadar uzun vadeli fonlardan çıkış imkanı

Fonmap’ın işleyişi de şöy­le, girişim ser­mayesi (GSYF) ve gayrimen­kul yatırım fonlarına (GYF) da dijital erişim sağlıyor. Bu saye­de yatırımcılar, start-uplardan enerji ve fintek sektörle­rine kadar birçok alan­daki fonlara evrak sü­reci olmadan yatırım yapabiliyor. Ayrıca Fonmap’te fon pay devri mümkün oldu­ğu için yatırımcılar, 7 yıla kadar sürebilen uzun vadeli fon­lardan çı­kış imkâ­nına da sahip oluyor.

35 milyon dolar değerlemeyle 3 milyon dolar yatırım

Fonmap, Turkcell yeni teknolojiler GSYF, Tera GSYO ve RePie Portföy’ün katıldığı tohum yatırım turunda 35 milyon dolar değerleme üzerinden 3 milyon dolar yatırım aldı. Sami Güzel, “Bu yatırımla yatırımcıların kararlarını veriyle güçlendirmeye ve sermaye piyasalarının dijital dönüşümüne öncülük etmeye devam edeceğiz” dedi. Haziran 2024’te hizmete başlayan Fonmap, 15 ayda 10 bini aşkın kullanıcıya ulaştı. Platform, 20 portföy yönetim şirketinin yönettiği GSYF ve GYF’lere yatırım imkânı sunuyor.

Portföy profesyonel algoritmalarla oluşturuluyor

Fonmap’in algoritması yatırımcı profiline göre çok katmanlı analiz yapıyor. Risk profili & vade uyumu; yatırımcının amacı ve sü­resi dikkate alınıyor. Fon analizi; fonların risk seviyesi, volatilite ve geçmiş performansları karşılaştı­rılıyor. Performans göstergeleri; Sharpe, Sortino oranı ve ortala­ma getiri ölçütleri esas alınıyor. Makroekonomik uyum; faiz, enf­lasyon, büyüme ve sektör dina­mikleriyle uyum sağlanıyor. Dayanıklılık; farklı piyasa senar­yolarına karşı hedge stratejileriyle portföyler güçlendiriliyor.