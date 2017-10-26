Ford Motor'un kârı beklentileri aştı

26 Ekim 2017

ABD'nin ikinci büyük araç üreticisi Ford Motor, maliyet azaltım tedbirleri ve ABD'deki güçlü satışların etkisiyle 3. çeyrekte beklentilerden daha iyi bir kâr elde etti.

Ford Motor'un 3. çeyrekte net kârı 1,56 milyar dolar, hisse başına 0,39 dolar oldu. Geçen yılın aynı döneminde kâr 960 milyon dolar, hisse başına 0,24 dolar olmuştu.

Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında ise hisse başına kâr 0,43 dolar oldu. Beklentiler hisse başına 32 cent yönündeydi.

3. çeyrekte gelirler ise 32,80 milyar dolar olan beklentiyi aşarak 36,45 milyar dolar oldu.