Ford Oto'dan ikinci çeyrekte 6 milyar TL kâr

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) 2024 yılı ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı. Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre Ford Otomotiv, 2024 yılının ilk 6 ayında 15,7 milyar TL net kâr açıklarken ikinci çeyrek kâr 5 milyar 975 milyon lira olarak gerçekleşi.

İkinci çeyrek kârı beklentinin altında gerçekleşen şirketin 2024 yılının ilk yarısında yurt içi satış gelirleri yıllık yüzde 19'luk azalış ile toplamda 54,2 milyar TL oldu.

Mali tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulayan şirket, geçen sene 6 aylıkta 12,08 milyar TL olarak açıkladığı net kârını, geriye dönük, 19,40 milyar TL olarak düzeltti.

Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalırken esas faaliyet kârı ise yüzde 51 azaldı.Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde yüzde 10 azaldı.