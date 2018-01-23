Ford Otosan'a "Yeşil Ofis" diploması

23 Ocak 2018

Ford Otosan, çevresel sürdürülebilirliğe verdiği önem ve doğa üzerindeki etkilerini azaltmak hedefi doğrultusunda katıldığı Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Yeşil Ofis Programı kapsamında "Yeşil Ofis" diplomasına layık görülen "ilk" otomotiv şirketi oldu.

Ford Otosan'dan yapılan açıklamaya göre, "Yeşil Ofis" diploması, ekolojik ayak izini azaltma hedeflerine ulaşan ofislere WWF-Türkiye tarafından veriliyor.

Ford Otosan, doğal kaynaklar üzerindeki çevresel etkilerini azaltma hedefiyle İstanbul Sancaktepe lokasyonunda yer alan Ar-Ge Merkezi ve Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Ofisleri ile WWF-Türkiye'nin "Yeşil Ofis Programı"na katılarak, enerji tasarrufu, doğal kaynakların bilinçli kullanımı, çalışanların yaşam tarzının değişmesi konularında farkındalık yaratmayı amaçlayan çalışmaları ile "Yeşil Ofis" diplomasının sahibi oldu.

Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi'nde gerçekleştirilen Yeşil Ofis Diploma Töreni'nde Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'e, Yeşil Ofis Diploması'nı WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Durukan Pasinli takdim etti.

"Her bireyin atacağı küçük adımlar var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, tüm paydaşlar için değer üretme hedefine ulaşma yolunda en önemli güçlerinden bir tanesinin de çevresel sürdürülebilirliğe verdikleri önem ve bu alanda attıkları öncü adımlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ürünlerimiz ve üretim süreçlerimizde en yüksek verimliliğe ulaşarak doğal kaynaklar üzerindeki çevresel etkimizi azaltırken, diğer yandan hem toplumun hem de şirketimizin sürdürülebilir kalkınma vizyonu ile geleceğe taşınmasını temel sorumluluklarımızdan biri olarak kabul ediyoruz. Çünkü merkezinde sürdürülebilirliğin bulunduğu iş modeli, tüm dünyada yaşam kalitesinin artırılması için temel bir rol oynuyor. Bu doğrultuda WWF-Türkiye'nin 'Yeşil Ofis' programına katılma kararı aldık. Çalışanlarımızın duyarlılığı ve destekleri sayesinde Yeşil Ofis Programı'na tek lokasyonda en fazla ofis çalışanıyla katılan şirket olduk. Türkiye otomotiv sektöründe bu diplomayı almaya hak kazanan ilk şirket olmaktan dolayı gurur duyuyoruz."

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Durukan Pasinli ise doğanın karşılaştığı devasa tehditler karşısında herkesin "Ben tek başıma ne yapabilirim ki?" diye düşündüğünü belirterek, "Oysa dünyamız için ihtiyacımız olan değişimin temelinde her bireyin atacağı küçük adımlar var. WWF-Türkiye olarak alışkanlıklarımızı değiştirerek büyük farklar yaratabileceğimize inanıyoruz. Yeşil Ofis Programımız somut çıktılarıyla bu yönde güçlü bir örnek. Kurumların Yeşil Ofis takımlarına ve çalışanlarına bu programda önemli ve anlamlı bir görev düşüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA